Shelly Outdoor Plug S Gen3 ausprobiert: Endlich auch für den Außenbereich

Wenn es um Elektrotechnik für das Smart Home geht, ist Shelly ein ziemlich beliebter Anbieter. Vor allem die Smart Meter des Herstellers, etwa der Shelly Pro 3EM, erfreuen sich ziemlich großer Beliebtheit und werde beispielsweise von zahlreichen Balkonkraftwerk-Herstellern wie Anker oder Zendure genutzt. Bereits vor einigen Wochen hat Shelly ein neues Produkt auf den Markt gebracht und damit eine Lücke im eigenen Portfolio geschlossen: Den Shelly Outdoor Plug S Gen3.

Mittlerweile ist der Zwischenstecker für den Außenbereich problemlos über Amazon erhältlich, der Preis liegt aktuell bei rund 30 Euro (Amazon-Link). Auch wenn der Smart Home Standard Matter unterstützt wird, liegt man damit ein wenig über der Konkurrenz. Der Shelly Outdoor Plug S Gen3 hat aber weitaus mehr zu bieten, als nur ein wenig „an und aus“.

Abgesehen von Matter ist die Outdoor-Steckdose wohl vor allem aufgrund der sehr guten Anbindung von Shelly an andere Smart Home Systeme interessant. Ganz egal ob Home Assistant, Homey oder auch einzelne Apps wie beispielsweise Clever-PV – sie alle bieten eine direkte Shelly-Anbindung.

Ich nutze den Shelly Outdoor Plug S Gen3 beispielsweise, um die von meiner Anker Solix Solarbank 3 Pro gelieferte Strommenge zu messen und abseits der Anker-App zu verwenden. Da das Shelly-System so verbreitet ist, gibt es hier im Prinzip unendlich viele Möglichkeiten.

Das sind die Basics des Shelly Outdoor Plug S Gen3

Schauen wir uns aber auch kurz die Basisdaten des Shelly Outdoor Plug S Gen3 an. Der Zwischenstecker ist per IP44 vor äußeren Einflüssen geschützt und ausschließlich in der Farbe „Mokka“ erhältlich. Das ist jetzt nicht unbedingt meine favorisierte Farbe, ist aber hoffentlich witterungsbeständig. Weißes Plastik neigt ja schon mal gerne dazu, unter dauerhafter UV-Einstrahlung zu verfärben. Direkt am Plug befindet sich ein kleiner Schalter zum Ein- und Ausschaltung, dank integrierter LEDs kann auch der Status des Plugs einfacher erkannt werden.

Über die Shelly-App oder angeschlossene kompatible Systeme kann die Leistung des Plugs gemessen werden. Der Shelly Outdoor Plug S Gen3 unterstützt bis zu 12 Ampere, also eine Leistung von bis zu 2.500 Watt. Das sollte für die allermeisten Haushaltsgeräte ausreichend sein – im Außenbereich könnte ich mir auch eine Nutzung an der Pool- oder Teichpumpe vorstellen. Zeitpläne und einfache Automationen können ja auch direkt in der Shelly-App angelegt werden.

Darüber hinaus kann der Shelly Outdoor Plug S Gen3 auch mit Matter und damit auch mit der Apple Home App verbunden werden. Auf dem Gerät selbst ist allerdings kein Matter-Code zu finden. Der einfachste Weg ist, sich in der Shelly-App die IP-Adresse des Plugs zu notieren und diese IP-Adresse dann im Browser aufzurufen. Dort gelangt man dann recht einfach über ein Menü zu den Matter-Einstellungen und kann den QR-Code zur Kopplung nutzen. Danach kann der Plug auch über Siri oder HomeKit-Automationen gesteuert werden, eine Unterstützung für die Energiefunktionen bietet Apple leider noch nicht.

Letztlich gleicht der Funktionsumfang des Shelly Outdoor Plug S Gen3 den bisherigen Shelly-Steckern. Der einzige Unterschied ist das für den Außenbereich geeignete Design, denn genau das gab es bisher nicht.

Shelly Outdoor Plug S Gen3, WLAN & Bluetooth Smart Plug für den Außenbereich, IP44,... Der erste Smart Plug von Shelly für den Außenbereich (IP44); Mit Energiemessung und Matter-Unterstützung sorgt er für eine einfache Steuerung und...

Energieüberwachung: Präzise Messung des Stromverbrauchs mit der Shelly App und kostenlosem Datenspeicher