Zendure SolarFlow Hyper 2000 für 964 Euro im Angebot

Die vergangene Woche war eine herrlichen Angelegenheit: Quasi sieben Tage Sonne. Zwar steht die noch nicht so hoch am Himmel, trotzdem konnte mein Balkonkraftwerk von Anker knapp 62 Kilowattstunden Strom erzeugen, von denen 57 Prozent in der Solarbank zwischengespeichert wurden. In einer März-Woche habe ich so mal eben 20 Euro Stromkosten gespart.

Wenn ihr euch für die anstehende Jahreszeit mit einem Balkonkraftwerk ausstatten möchtet, dann haben Amazon und Zendure jetzt ein sehr interessantes Angebot auf Lager. Das Zendure SolarFlow System bekommt ihr derzeit für nur 946 Euro (Amazon-Link), wenn ihr an der Kasse den Gutscheincode Solarflow8 verwendet.

Das ist alles im Angebot enthalten

Schauen wir uns die einzelnen Komponenten mal schnell an. Mit enthalten ist der Akku AB2000S, dabei handelt es sich um die neueste Generation von Zendure mit einer Kapazität von 1,92 Kilowattstunden. Dazu kommt das Kopfteil Hyper 2000, das vier Solar-Eingänge bietet und einfach auf den (oder später die) Speicher gesetzt wird.

Ebenfalls mit im Lieferumfang enthalten sind vier bifaziale Solarpanele mit einer Nennleistung von jeweils 430 Watt. Hier profitiert man vor allem von der kostenlosen Lieferung, denn die Module werden definitiv mit einer Spedition ausgeliefert.

Ein kleiner Blick auf den Preisvergleich

Seit Beginn des Jahres hat dieses Zendure-Bundle durchweg 1.248 Euro kostet, jetzt sind es rund 300 Euro weniger. Im Internet-Preisvergleich kostet ein Zendure AB2000S Speicher inklusive Versand 598 Euro und der Hyper 2000 Wechselrichter knapp 400 Euro.

Was braucht ihr noch, um loszulegen? Das kann man pauschal nicht beantworten. Natürlich müssen die Solarmodule aufgestellt oder befestigt werden, ihr benötigt also eine passende Halterung. Je nach Installation werden gegebenenfalls auch noch einige Solarkabel benötigt, um die Module mit dem Zendure-System zu verbinden.

Später kann das System um weitere Zusatz-Akkus ergänzt werden, aber auch hier ist eine pauschale Empfehlung schwierig. Meiner Meinung nach sollte man es bei gutem Wetter von April bis Oktober schaffen, mit der vorhandenen Akku-Kapazität über die Nacht zu kommen, wenn nicht außergewöhnlich viel Strom verbraucht wird. Ich habe mit meinem recht gut ausgestatteten Balkonkraftwerk im vergangenen Jahr rund 500 Euro sparen können.