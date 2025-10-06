Anker Solix Solarbank 3 Pro jetzt zum neuen Tiefstpreis

Anzeige. Leider beginnt jetzt die dunkle Jahreszeit, und auch wenn es noch ein paar sonnige Tage geben wird, die richtig ertragreichen Tage sind leider vorbei. Auf der anderen Seite kann ich jetzt auf ein erfolgreiches halbes Jahr mit der Anker Solix Solarbank 3 Pro zurückblicken und möchte anlässlich der aktuellen Angebote noch ein paar Erfahrungen mit euch teilen.

So lief es mit der Anker Solix Solarbank 3 Pro

Nachdem ich bereits den Vorgänger testen durfte, war der Umstieg auf die neue Anker Solix Solarbank 3 Pro keine große Sache. Immerhin war das empfehlenswerte Solix Smart Meter bereits installiert und die Solarmodule auch schon vorbereitet. Die größten Neuerungen der dritten Generation: Bei fast gleicher Größe wurde die Kapazität von 1,6 auf 2,7 Kilowattstunden erhöht. Außerdem ist die Eingangsleistung verdoppelt worden und die Solarbank 3 Pro kann jetzt aus dem Hausnetz aufgeladen werden. Falls ihr einen passenden dynamischen Tarif habt, könnt ihr so in den dunklen Monaten Strom nachtanken, wenn dieser besonders günstig ist.

Zusammen mit einem Zusatz-Akku konnte ich meinen Hausbedarf in den Sommermonaten immer dann zu 100 Prozent decken, wenn keine großen Verbraucher wie Waschmaschine oder Spülmaschine gelaufen sind. Ersparnis pro Sommertag: Rund 3 Euro. An die 800 Watt Grenze kommt auch Anker bei einer DIY-Installation nicht vorbei. Sofern von einem Elektriker abgenommen, kann die Ausgangsleistung auch auf 1.200 Watt erhöht werden. Aber das ist eine andere Sache…

Was ich sagen kann: Die Anlage lief bei mir über ein halbes Jahr hinweg absolut fehlerfrei. Ich musste nicht eingreifen, nichts neustarten, nichts abstöpseln. Genauso sollte es auch sein. Zudem hat Anker immer wieder neue Software-Features geliefert, wie etwa den monatlichen Energiebericht.

Die besten Angebote rund um die Anker Solix Solarbank 3 Pro

Aktuell verkauft Anker die Solix Solarbank 3 Pro wieder deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung. Zudem könnt ihr mit dem Gutscheincode ANKERSHOP8 weitere 8 Prozent auf eure Bestellung im Shop sparen. Vor allem die Bundles mit Solarmodulen sind so echt günstig, denn die Versandkosten sind inklusive.

Solarbank 3 E2700 Pro für 1.011,08 Euro statt 1.499 Euro

Solarbank 3 E2700 Pro + 910Wp IBC Solarmodul für 1.103,08 Euro statt 1.199 Euro

Solarbank 3 E2700 Pro + 2000Wp Bifaziales Solarmodul für 1.195,08 Euro statt 1.999 Euro

Solarbank 3 E2700 Pro + BP2700 Erweiterungsakku für 1.563,08 Euro statt 2.398 Euro

Bei allen Bundles ist das oben bereits erwähnte Anker Solix Smart Meter inklusive. Auf der Produktseite könnt ihr auch andere Kombinationen in den Warenkorb legen, die Ersparnis wird auch dann direkt angezeigt. An der Kasse dürft ihr bloß nicht den Gutscheincode ANKERSHOP8 für die zusätzlichen 8 Prozent vergessen.

Falls ihr kleiner starten möchtet und Features wie das bi-direktionale Laden nicht benötigt, könnt ihr auch zur Anker Solix Solarbank 2 Pro mit 1,6 Kilowattstunden Speicher greifen. Hier starten die Preise abzüglich des Gutscheins bei 643,08 Euro und auch hier könnt ihr Solarmodule und Erweiterungsspeicher mit in den Warenkorb legen.