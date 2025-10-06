Pixy Tag: Winzige Apple Watch-Powerbank mit Wo Ist?-Feature bei Kickstarter

Beim Crowdfunding-Portal Kickstarter gibt es immer wieder praktische Gadgets, die auch Apple-Usern zugute kommen. Nun meldet sich das Unternehmen Futurizta Tech mit einem neuen Produkt, nachdem man in der Vergangenheit bereits so einige innovative Produkte mit mehr als 30.000 Unterstützern und Unterstützerinnen realisiert hat. Dazu gehören die Produkte Zeus-X Go Ultra, Pixy Mini und das Atlas 5 in 1 Smart Wallet.

Bei Kickstarter gibt es nun den Pixy Tag, einen kompakten, ja fast schon winzigen mobilen Akku, der die Apple Watch aufladen und bis zu 20 Stunden an zusätzlicher Akkulaufzeit generieren kann. Im Inneren werkelt ein 500 mAh-Akku, der bequem über USB-C wieder aufgeladen werden kann. Im Lieferumfang des kleinen Kästchens enthalten ist auch ein Karabiner, um den Akku beispielsweise am Rucksack befestigen zu können.

Zu einem der besonderen Features des Pixy Tags gehört auch eine Unterstützung für Apples Wo Ist?-Funktion. Damit ist das Gadget mit Apple-Geräten kompatibel und kann bei Verlust über die Wo Ist?-App gefunden werden – was bei einem kleinen Produkt wie diesem durchaus praktisch sein könnte. Ein integrierter Lautsprecher kann bei Bedarf auch Alarmtöne ausgeben, um den Pixy Tag in der näheren Umgebung schnell wiederfinden zu können. Laut Hersteller hält der eingebaute Akku für einen Wo Ist?-Standby von bis zu zwei Jahren.

Wo Ist?-Akku kann bis zu zwei Jahre im Standby bleiben

Versehen wurde der Pixy Tag mit einer hochwertigen Zinklegierung, zudem gibt es eine Fast Charging-Funktion mit 5 Watt Leistung für die Apple Watch. Damit soll sich eine Apple Watch in etwa 50 Minuten von 0 auf 80 Prozent aufladen lassen. Zum Vergleich: Viele andere Apple Watch-Charger liefern gerade einmal 2,5 Watt, so dass der Ladevorgang bis auf 80 Prozent dort rund 70 Minuten dauert.

Eine weitere praktische Funktion ist das sogenannte Pass-Through-Charging: Damit lässt sich die Apple Watch aufladen, während die Ladestation selbst gerade per USB-C-Kabel aufgeladen wird. Als kleiner Bonus wird der integrierte Wo Ist?-Akku damit auch geladen. Selbst wenn der Akku der Powerbank schlapp macht, lässt sich das Gadget weiterhin per Wo Ist? tracken.

Der nur 3,5 x 3,5 x 1,5 cm große Pixy Tag lässt sich noch bis zum Donnerstag, den 23. Oktober bei Kickstarter unterstützen. Bislang haben mehr als 1.000 Personen das Projekt unterstützt, so dass bisher mehr als 44.000 Euro zusammengekommen sind. Für die Realisierung der Kampagne waren lediglich knapp 8.500 Euro notwendig. In einem Super Early Bird Single Pack ist der Pixy Tag zu einem Preis von 29 USD erhältlich, die Auslieferung soll weltweit ab November dieses Jahres erfolgen.