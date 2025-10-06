Apple Wallet: Neue Boarding Pass-Features werden von United Airlines unterstützt

Mit iOS 26 hat Apple dem hauseigenen Wallet weitere Funktionen spendiert. Damit ist es auch möglich, den Boarding Pass für einen Flug in das Wallet einzupflegen, sofern die entsprechende Fluggesellschaft dies unterstützt.

Schon während der WWDC 2025, die im Juni dieses Jahres erste Einblicke in iOS 26 bot, wurde das Apple Wallet-Feature vorgestellt, das neue Funktionen für Bordkarten in der Apple Wallet-App bieten soll. Dazu gehören Live-Aktivitäten für das Tracking von Flügen direkt vom Sperrbildschirm aus, Kartenmaterial für Flughafen-Terminals und eine Wo Ist?-Funktion zum Nachverfolgen von eigenem Gepäck.

Live-Aktivitäten für Flüge können mit anderen geteilt werden

Wie 9to5Mac berichtet, müssen Nutzer und Nutzerinnen zur Nutzung der Live-Aktivität diese manuell über die Wallet-App aktivieren – sie wird nicht automatisch eingerichtet. Wenn man den Flugstatus mit anderen teilen möchte, sehen diese die Live-Aktivität, jedoch ohne Informationen zur Boarding-Gruppe und zum Sitzplatz.

Aktuell ist United Airlines die erste Fluggesellschaft, die die neuen Wallet-Features für Bordkarten anbietet. Laut Apple sollen in Zukunft auch Air Canada, American Airlines, Delta, JetBlue, Jetstar, Lufthansa, Quantas, Southwest und Virgin Australia die neuen Funktionen integrieren.