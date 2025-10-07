Amazon Prime Deal Days: Lohnen sich die Angebote wirklich?

Amazon hat zur nächsten großen Rabattschlacht geladen und bietet Tausende Produkte in allen Kategorien mit starkem Preisnachlass an. Unweigerlich stellt sich die Frage: Lohnen sich die Angebote wirklich? Wir können unsere Erfahrungen mit euch teilen, denn wir begleiten die Prime Days hier im Blog schon jahrelang und haben somit wertvolle Erkenntnisse gesammelt.

Alle Prime Deal Days Angebote entdecken (Amazon-Link)

Gibt es am Prime Day gute Angebote?

Ja! Die gibt es auf jeden Fall. Natürlich können wir nicht für jedes Produkt einen Preisvergleich machen, doch im Durchschnitt zeigt sich, dass die Preise zum Prime Day immer gut sind. Allerdings trickst auch Amazon ein wenig, denn die Preise werden oftmals ein paar Tage vorher angehoben, damit der Rabatt am Prime Day besser aussieht.

Generell lässt sich sagen: Der Prime-Deal-Day-Preis ist oftmals der beste Preis der letzten Monate. Zuvor konnte man zahlreiche Produkte günstig kaufen, allerdings spart man am Prime Day noch einmal mehr. Je nach Produkt und Preiskategorie fällt der Rabatt mal größer, mal kleiner aus.

Bei kleinen Produkten wie zum Beispiel Ladegeräten, Powerbanks oder Netzteilen spart man im Vergleich zum „normalen Rabattpreis“ 5 bis 10 Euro, während besonders teure Produkte, zum Beispiel Saugroboter, mit deutlich mehr Preisnachlass angeboten werden. Hier kann man gerne bis zu 200 Euro extra sparen.

Wie finde ich die besten Angebote am Prime Day?

Bestenfalls legt man sich schon vorab eine Liste mit Produkten an, die man an den Prime Deal Days günstiger kaufen möchte. Um die Preise gut vergleichen zu können, sollte der aktuelle Preis direkt mit aufgeschrieben werden. Darüber hinaus ist ein kurzer Preis-Check vor dem Kauf immer ratsam – zum Beispiel über Idealo oder Geizhals.

Nicht alle Produkte sind am Prime Day im Angebot. Mit dabei sind natürlich fast alle Produkte von Amazon und den Amazon-Eigenmarken, zum Beispiel Echo-Lautsprecher, Kindle E-Book-Reader, Produkte von Ring und Blink und mehr.

Auch uns bestens bekannte Hersteller wie Anker, Ugreen, Roborock, Dreame, Narwal, Belkin, Tineco, Philips, Cosori, Mova, Torras, ESR und viele weitere sind am Prime Day mit dabei.

Prime-Mitgliedschaft wird vorausgesetzt

Um an den Prime Deal Days teilnehmen zu können, ist eine Prime-Mitgliedschaft notwendig. Wer ohnehin auf Prime setzt, kann an der Rabattschlacht teilnehmen. Wer kein Prime-Abo hat, kann als Neukunde Prime 30 Tage kostenlos testen, um so von den Angeboten profitieren zu können.

Wann enden die Prime Deal Days?

Die Prime Deal Days 2025 finden am 7. und 8. Oktober 2025 statt. Fast alle Angebote starten direkt am 7. Oktober, während am 8. Oktober der Verkauf weitergeht. Es kann vorkommen, dass sehr beliebte Produkte schnell ausverkauft sind – daher ist es durchaus ratsam, direkt am ersten Rabatttag zuzugreifen.

Jetzt schon an Weihnachtsgeschenke denken

Der Prime Day im Herbst eignet sich bestens, um schon vorab entspannt Geschenke für Weihnachten zu shoppen – ohne in Stress zu geraten. Amazon liefert die meisten Produkte schon am nächsten Tag, wobei es am Prime Day zu etwas längeren Lieferzeiten kommen kann. Wer schon jetzt Geschenke für Weihnachten ordert, sollte mit einem Tag mehr Lieferzeit aber keine Probleme haben.

Jetzt alle Angebote bei den Prime Deal Days entdecken

Für einen Überblick klicke dich direkt auf die Angebote-Webseite Bei Amazon. Wenn du dich für smarte Technik interessiert, kannst du unsere Webseite mehrfach täglich aufrufen, da wir die besten Technik-Deals für dich ausführlich aufbereiten – inklusive Tests, Preisvergleich, Videos und mehr.