Sky Entertainment Plus: Unterhaltung und Sport für nur 9,99 Euro im Monat

Das Unternehmen Sky gehört auch auf dem deutschen Markt zu einem der führenden Anbieter von Streaming-Inhalten aus den Bereichen Unterhaltung und Sport. Vor allem Fussball-, Formel 1- und Tennis-Fans kommen mit den entsprechenden Sport-Abos auf ihre Kosten, und auch im Bereich Entertainment hält Sky einige Pakete mit Filmen, Serien und Dokus bereit.

Derzeit lässt sich in einem gemischten Unterhaltungs- und Sport-Paket von Sky jede Menge Geld sparen: Sonst für 29 Euro im Monat erhältlich, gibt es aktuell das Sky Serien-, Bundesliga-Freitag- und Netflix-Paket für nur 9,99 Euro/Monat. Der Preis gilt nur bei Abschluss einer 24-monatiger Laufzeit, bei 12 Monaten kostet das Paket 16,99 Euro/Monat.

Sky bezeichnet das Bundle als „Entertainment Plus“ und hält im Zuge dessen auch das Netflix-Abo „Standard mit Werbung“ mit zwei gleichzeitigen Streams und einer Full HD-Auflösung im Monatspreis bereit. Zudem können Fussball-Fans sich in der Saison 2025/26 das Freitagsspiel der Bundesliga ansehen, das seit dieser Saison zu Sky gewandert ist.

„Highlights wie ‚The Iris Affair‘, ‚ES: Welcome to Derry‘, ‚The Witcher‘ oder ‚The Women In Cabin 10‘ sollten Sie sich diesen Herbst nicht entgehen lassen. Kostenfrei ist als Leihgerät die Sky Stream Box dabei, mit der Free-TV in HD, die Premium-Inhalte von Sky, Apps oder Inhalte von den beliebtesten Streaming-Diensten auf einer Oberfläche vereint sind. Mit einer herausragenden Sprachsteuerung und vielen weiteren cleveren Funktionen sorgt Sky damit für einen komfortablen TV-Genuss.“

So berichtet Sky in einer Pressemitteilung zum vergünstigten Entertainment Plus-Paket. Wer nicht auf die Sky Stream Box warten möchte, kann laut Sky auch die Sky Go-App verwenden, um die Inhalte direkt nach dem Kauf anschauen zu können. Abschließend wichtig zu wissen: Der Preis von 9,99 Euro/Monat gilt für die ersten 24 Monate, danach werden pro Monat 29 Euro bei monatlicher Kündigungsfrist fällig. Alle Infos zum Deal gibt es auf der entsprechenden Angebotsseite bei Sky.