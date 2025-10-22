Bosch Spotless Saug- und Wischroboter: Neue Modellreihe für alle Preisklassen

Schon während der IFA-Messe in Berlin Anfang September dieses Jahres hat das Unternehmen Bosch erstmals die eigene neue Saug- und Wischroboter-Serie „Spotless“ in der Öffentlichkeit vorgestellt. Insgesamt gibt es in der Spotless-Reihe vier Modelle, die von einfachen Saugrobotern mit Ladestation bis hin zum Flaggschiff-Modell mit einer funktionsreichen Servicestation reichen.

Denn mittlerweile dürfte auch in jedem deutschen Haushalt angekommen sein, dass Saug- und Wischroboter absolute Gamechanger sind, was die Bodenreinigung des eigenen Zuhauses angeht. Bei mir werkeln seit Jahren verschiedene Modelle, aktuell eines von Roborock – und ich möchte diese Arbeitserleichterung wirklich nicht mehr missen.

Diesen Umstand hat wohl auch Bosch für sich entdeckt und stellt mit der Spotless-Reihe passende Roboter für die Reinigung von Bodenflächen zur Verfügung. Eines der Merkmale ist eine Carbon Power Brush, die Hauptbürste, die zuverlässig Staub und Schmutz vom Boden aufnehmen soll. Das Besondere daran: Die Fasern der Bürste bestehen aus verschiedenen Materialien. Die Carbonfasern sorgen für eine optimale Hartbodenreinigung, die Kunstfasern für eine gründliche Teppichreinigung. Die Saugleistung wurde speziell auf die Bürste abgestimmt und liegt bei 11.000 Pa.

Alle vier Modelle können auch wischen

Darüber hinaus können alle vier Exemplare der Spotless-Serie nicht nur saugen, sondern auch wischen. Die Basic-Modelle Spotless und Spotless+ sind mit einem statischen Wischpad ausgestattet, die Modelle Spotless Max und und Spotless Max Cam verfügen hingegen über zwei rotierende Wischpads für eine noch effizientere und gründlichere Reinigung. Bei beiden letzteren Modellen fährt zusätzlich eines der beiden Wischpads automatisch aus, um auch Kanten und Ecken problemlos erreichen zu können.

Um immer ausreichend mit Strom versorgt und gewartet zu werden, verfügt jeder Spotless Saug- und Wischroboter über eine Servicesstation. Je nach Modell ist diese mit verschiedenen Extras ausgestattet. Die Trockenstation des Spotless+ leert automatisch die Staubbox des Roboters und überführt den entnommenen Staub in einen 1,5 Liter großen Staubbehälter. Der Spotless Max und und Spotless Max Cam hingegen setzen auf eine Nass-Trocken-Servicestation, die viele Wartungsaufgaben selbst übernimmt: Sie reinigt und trocknet die Wischpads, entleert die Staubbox und füllt auch den Wassertank auf.

Darüber hinaus sind alle Spotless Saug- und Wischroboter in die Bosch Home Connect App integriert: Die Daten verbleiben in der EU und unterliegen damit deren Datenschutzrichtlinien. Die geprüfte IT-Sicherheit wird mit dem BSI IT-Sicherheitskennzeichen bestätigt. In der Bosch Home Connect App können alle nötigen Einstellungen für den Saugroboter vorgenommen werden und dieser gezielt gestartet werden. Auch Sprachbefehle lassen sich aktivieren, so dass eine Bedienung über Alexa oder Google Home und das Apple HomeKit möglich ist.

Sensoren und Kameras helfen bei der Navigation

Bei der Navigation helfen dem Gerät mehrere Sensoren. Sie sorgen dafür, dass der Saugroboter sich orientieren kann, gerade an Wänden und Kanten entlangfährt und sein Reinigungsverhalten automatisch an die Oberfläche anpasst – also zum Beispiel auf Teppichen eine höhere Saugleistung abruft.

Der Spotless und Spotless + nutzen Infrarotlicht, um Hindernisse zu erkennen und zu umfahren, beim Spotless Max und Spotless Max Cam kommt dafür strukturiertes Licht zum Einsatz, das selbst kleine Hindernisse erkennt. Der Spotless Max Cam ist zusätzlich mit einer Kamera für eine noch präzisere Hinderniserkennung ausgestattet. So findet er auch durch schwer zu navigierende Bereiche seinen Weg. Ebenfalls praktisch: Sowohl beim Spotless Max als auch beim Spotless Max Cam genügt ein Antippen des Stoßfängers mit dem Fuß, damit der Roboter mit der Reinigung beginnt. Das ermöglicht ein Starten des Roboters, auch wenn gerade alle Hände voll sind.

Die neuen Bosch Spotless Saugroboter mit Wischfunktion sollen ab diesem Herbst im Handel erhältlich sein. Je nach Modell variiert der Kaufpreis, der bei 519 Euro für das Spotless-Modell beginnt. Der Spotless+ wird 629 Euro kosten, der Spotless Max 1.199 Euro, und der Spotless Max Cam wird für 1.299 Euro im deutschen Handel landen. Weitere Informationen zu den Neuerscheinungen finden sich auf der Website von Bosch.