M5 MacBook Pro Reviews: Das sagen die ersten Tester

Kurz vor knapp durften ausgewählte Journalistinnen und Journalisten, Testerinnen und Tester sowie YouTuber ihre Reviews zu den neuen M5-Geräten veröffentlichen – gestartet mit dem iPad Pro, gefolgt vom MacBook Pro und der Vision Pro. Während wir die ersten Stimmen zum M5 iPad Pro hier schon zusammengefasst haben, findest du nachfolgend die Reviews zum MacBook Pro mit M5-Chip.

Die Reviews zum M5 MacBook Pro

Computerbase schreibt zum neuen M5: „In den weiteren Benchmarks zeigt sich durch die Bank die gesteigerte Single- und Multi-Core-Leistung des M5. Wird nur ein Performance-Kern gefordert, schiebt sich der M5 stets an die Spitze. Bei der Multi-Core-Leistung zieht der M5 ebenfalls dem M4 davon und kommt dem M4 Pro mit 14 Kernen ein gutes Stück näher, ohne ihm dabei gefährlich zu werden. Wer im Apple-Ökosystem eine hohe Multi-Core-Leistung auf der CPU benötigt, ist bei einem M4 Pro oder M4 Max weiterhin besser als beim neuen M5 aufgehoben. Erst der M5 Pro und M5 Max werden daran etwas ändern.“

Heise.de zum fehlenden Netzteil: „In Europa legt Apple dem MacBook Pro nur noch ein MagSafe-Kabel, aber kein Netzteil mehr bei. Nach EU-Recht ist das möglich und sogar gewünscht, weil so die Zahl unnützer USB-C-Netzteile eingedämmt werden soll. Gezwungen wurde Apple aber nicht. Nun müssen sich Kunden selbst ein kraftvolles Netzteil besorgen. Im Test konnten wir eine Ladeleistung bis 85,8 Watt messen – interessanterweise sowohl via MagSafe als auch über USB-C. Apple bietet ein Ladegerät mit 96 Watt für 85 Euro und eines mit 70 Watt für 65 Euro an. Mit einem regelbaren 140-Watt-Netzteil von Anker konnten wir den 72,4-Wh-Akku in 30 Minuten auf einen Füllstand von 46 Prozent bringen.“

The Verge zur schnelleren SSD: „Spüren Sie diese Geschwindigkeitssteigerungen tatsächlich in Ihrem Alltag? Nicht wirklich. Das M4 MacBook Pro fühlte sich bereits ziemlich schnell an. Sie müssen die richtigen Apps und KI-Workflows verwenden, um möglicherweise größere Unterschiede festzustellen.“

Stern.de fasst zusammen: „Einen Chip als einzige Neuerung anzubieten, kann nach hinten losgehen. Beim Macbook Pro mit M5 ist der Sprung bei KI-Berechnung und Grafikleistung aber groß genug, um trotzdem von guter Produktpflege zu sprechen. Auch wenn das Leistungsplus für die meisten potenziellen Käufer erst auf längere Sicht relevant werden wird.“

M5 MacBook Pro im Video-Review