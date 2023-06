Logitech MX Keys S: Marginale Änderungen und undurchsichtige Preissituation

Vor ein paar Tagen ist die neue Logitech MX Keys S (Amazon-Link) bei uns im Büro eingetroffen. Nachdem wir in der Vergangenheit schon auf die Vorgänger Logitech Craft und MX Keys gesetzt haben, wollten wir uns natürlich auch das neue Modell genauer ansehen. Wir können aber bereits jetzt mitteilen: Die Änderungen sind mehr als überschaubar.

Logitech MX Keys und MX Keys S: Das sind die Unterschiede

Der größte Unterschied zwischen der „alten“ MX Keys und der „neuen“ MX Keys S: Die neue Generation gibt es nicht nur in Grau/Schwarz, sondern auch in Silber/Weiß. Das passt ziemlich gut zum Apple-Kosmos, die Tasten sind aber für die Nutzung mit Windows und Mac bedruckt. An welchem Rechner ihr die MX Keys S verwendet, bleibt also euch überlassen. Die Tastatur kann mit bis zu drei Geräten gekoppelt werden, per Bluetooth auch mit iPhone oder iPad.

Falls ihr nicht auf die Kopplung per Bluetooth setzen wollt oder könnt, liegt der MX Keys S ein Bolt-USB-Adapter bei. Der bietet die etwas bessere Verschlüsselung, was für den Einsatz in Unternehmen wichtig sein kann. Die MX Keys ohne S ist mit dem älteren Unifying-Adapter ausgestattet.

Die dritte Neuerung, die sich Logitech hat einfallen lassen: Die Funktionstasten wurden neu angeordnet und zum Teil auch ausgetauscht. Während es bei den bisherigen Tastaturen noch beschriftete Tasten für das Launchpad oder Mission Control gab, findet ihr auf F5 bis F7 der Logitech MX Keys S nun die Funktionen Diktieren, Emoji und Mikrofon-Mute. Letztlich können alle Funktionstasten in der Logi Options+ Anwendung frei belegt werden.

Viele Möglichkeiten dank Logi Options+

Ein Blick in die Anwendung lohnt sich aber auf jeden Fall, denn dort kann man viele verschiedene Einstellungen und Funktionen erreichen. Spannend sind beispielsweise die Smart Actions, mit denen man verschiedene Aktionen mit nur einem Tastendruck ausführen kann. Hier gibt es sogar für viele beliebte Anwendungen besondere Aktionen, unter anderem für Apps wie Safari, Chrome, Word oder Zoom.

Sobald es dann ans Tippen geht, liegt es sicherlich auch etwas an euren Vorlieben und ein wenig auch an der Gewöhnung. Hier kann ich nur meine persönlichen Erfahrungen schildern: Ich tippe nun seit mehreren Jahren auf quasi baugleichen Tastaturen von Logitech und bin sehr zufrieden. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Keine Änderungen gibt es übrigens rund um Beleuchtung oder Stromversorgung. Die Tastatur wird per USB-C aufgeladen und arbeitet dann für zehn Tage. Ohne Beleuchtung sind es sogar fünf Monate.

Etwas undurchsichtig ist die Preissituation rund um die Tastaturen. Der Listenpreis der neuen Logitech MX Keys S liegt mit 119 Euro zwar 10 Euro unter dem der MX Keys, dafür ist das ältere Modell im Handel schon deutlich günstiger zu haben. Wenn ihr die dunkle Farbvariante ohnehin bevorzugt, könnt ihr die Logitech MX Keys bereits für gut 80 Euro kaufen. Das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung.