Apple: KI-Experten von Google für geheimes Forschungslabor in Zürich abgeworben

Apple hat Dutzende von Experten und Expertinnen für Künstliche Intelligenz von Google abgeworben und ein „geheimes europäisches Labor“ in Zürich eingerichtet. In diesem soll ein neues Team von Angestellten untergebracht sein, das mit der Entwicklung neuer KI-Modelle und -Produkte beauftragt ist. Dies berichtet die Financial Times (via MacRumors).

Laut einer von der Financial Times durchgeführten Analyse von LinkedIn-Profilen hat Apple seit 2018, als das Unternehmen John Giannandrea als oberste KI-Führungskraft abwarb, mindestens 36 Spezialisten von Google rekrutiert. Apples Haupt-KI-Team arbeitet von Kalifornien und Seattle aus, vor kurzem hat man aber auch Büros für KI-Arbeit im schweizerischen Zürich eingerichtet. Es wird vermutet, dass Apples Übernahme der lokalen KI-Startups FaceShift (VR) und Fashwell (Bilderkennung) die Entscheidung beeinflusst hat, ein geheimes Forschungslabor mit dem Namen „Vision Lab“ in der Stadt zu bauen.

Apple will KI-Entwicklung vorantreiben

Dem Bericht zufolge waren die Mitarbeiter des Labors an der Erforschung der zugrundeliegenden Technologie beteiligt, die den Chatbot ChatGPT von OpenAI und ähnliche Produkte auf der Grundlage von Sprachmodellen (LLMs) antreibt. Der Schwerpunkt liege auf der Entwicklung fortschrittlicherer KI-Modelle, die Text- und visuelle Eingaben einbeziehen, um Antworten auf Anfragen zu geben. Der Bericht deutet darauf hin, dass Apples jüngste Arbeit an LLMs ein natürlicher Auswuchs der Arbeit des Unternehmens an Siri in den letzten zehn Jahren ist:

„Das Unternehmen ist sich seit langem des Potenzials ‚neuronaler Netze‘ bewusst – eine Form der KI, die von der Art und Weise inspiriert ist, wie Neuronen im menschlichen Gehirn interagieren, und eine Technologie, die bahnbrechenden Produkten wie ChatGPT zugrunde liegt. Chuck Wooters, ein Experte für konversationelle KI und LLMs, der im Dezember 2013 zu Apple kam und fast zwei Jahre lang an Siri arbeitete, sagte: ‚In der Zeit, in der ich dort war, war einer der Vorstöße, die in der Siri-Gruppe stattfanden, der Wechsel zu einer neuronalen Architektur für die Spracherkennung. Schon damals, bevor Sprachmodelle aufkamen, waren sie große Befürworter von neuronalen Netzwerken.’“

Derzeit gehören der führenden KI-Gruppe von Apple namhafte ehemalige Google-Mitarbeiter wie Giannandrea an, der frühere Leiter von Google Brain. Auch Samy Bengio, jetzt Senior Director of AI and ML Research bei Apple, war früher ein führender KI-Wissenschaftler bei Google. Das Gleiche gilt für Ruoming Pang, der das „Foundation Models“-Team von Apple leitet, das sich mit großen Sprachmodellen beschäftigt. Pang leitete zuvor die KI-Spracherkennungsforschung bei Google.

Gerüchten zufolge wird iOS 18 neue generative KI-Funktionen für Siri, die Spotlight-Suche, Kurzbefehle, Apple Music, iMessage, Health, Keynote, Numbers, Pages und andere Apps enthalten. Es wird erwartet, dass diese Funktionen von Apples geräteinternem LLM angetrieben werden – obwohl Apple auch Partnerschaften mit Google, OpenAI und Baidu angestrebt hat. Einen ersten Blick auf die von Apple geplanten KI-Funktionen wird es in gut einem Monat geben, wenn iOS 18 auf der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC, die am 10. Juni beginnt, vorgestellt wird.