Dyson PencilVac: Ultradünner Staubsauger wiegt unter zwei Kilo

Dyson hat einen neuen, ultradünnen Staubsauger vorgestellt, dessen Griff, in dem Motor, Akku und die gesamte Elektronik des Geräts untergebracht sind, so dünn ist wie der „Supersonic“-Fön des Unternehmens. Der Motor soll der schnellste und kleinste sein, den Dyson bislang produziert hat. Er schafft 140.000 Umdrehungen pro Minute und hat eine Saugleistung von 55 AW.

Der „PencilVac“ genannte Staubsauger wiegt dabei unter zwei Kilogramm; der Griff hat einen Durchmesser von gerade mal 38 Millimetern. Der PencilVac wird als Nachfolger des 2021 auf den Markt gekommenen „Dyson Omni-glide“ vermarktet, ist aber nicht nur dünner und leichter als der Omni-glide, sondern verwendet eine andere Saugtechnologie, nämlich vier, als Fluffycones bezeichnete rotierende Bürstenstäbe.

Diese Bürsten sind konischer Form, was besonders beim Aufsaugen von Haaren für weniger Verheddern sorgen soll. Für eine bessere Kantenreinigung stehen die Fluffycones an den Seiten leicht über. Die zusätzlich verbauten grünen LED-Lichter sollen Staub und Dreck auf dem Boden sichtbar machen, sodass die Reinigung am Ende so gründlich wie möglich sein kann.

Der PencilVac verfügt zudem über ein zweistufiges Staubfiltersystem, das Verstopfungen und Leistungsverluste verhindern soll. Im Vergleich ist der Staubbehälter kleiner als bei anderen Dyson-Modellen, allerdings wird der Staub durch ein neues Design komprimiert, sodass die maximal aufnehmbare Staubmenge nicht deutlich geringer sein soll als bei anderen Geräten. In der dazugehörigen Station wird der PencilVac aufgeladen und kann darin auch aufbewahrt werden.

Als erster Dyson-Staubsauger soll der PencilVac mit der MyDyson-App verbunden werden können, über die weitere Einstellungen vorgenommen werden können. Zudem gibt die App ein Zeichen, wenn der Filter gereinigt werden muss.

Im Vergleich zu anderen Dyson-Saugern müssen Nutzer und Nutzerinnen für das geringe Gewicht des Saugers aber auch einige Abstriche in Sachen Funktionsumfang in Kauf nehmen. So ist der Sauger selbst nur für das Reinigen von Hartböden, nicht aber von Teppichböden ausgelegt. Auch die Nutzung als Handstaubsauger ist nicht möglich, auch wenn der PencilVac mit diversen Aufsätzen ausgestattet werden kann. Die Akkulaufzeit beträgt gerade einmal 30 Minuten auf niedrigster Leistungsstufe. Dyson plant Zusatzakkus zu verkaufen, da der Akku getauscht werden und so die Reinigungszeit verlängert werden kann.

Preis und Launchtermin noch unbekannt

In Japan soll der Dyson PencilVac noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, zu Preis und Marktstart hierzulande gibt es bislang keine weiteren Informationen. In den USA wird das Gerät erst 2026 erhältlich sein.