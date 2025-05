AirTag: Apples Tracker führte Hund wieder zu seiner Familie zurück

Immer wieder gibt es spannende und rührende Geschichten im Zusammenhang mit Apple-Geräten zu erzählen: Oft haben sie mit Gesundheitsfunktionen der Apple Watch oder den integrierten Notfallfunktionen im iPhone zu tun, wenn beispielsweise vorher nicht bekannte Krankheiten entdeckt oder durch einen Notruf Leben gerettet werden konnten. Ein ganz anderes Apple-Accessoire half nun, einen Hund wieder mit seiner Familie zusammenzuführen.

Wie ArsTechnica berichtet, wurde ein entlaufener Hund dank eines am Halsband befestigten AirTags wieder mit seinen Besitzern vereint. Gleichzeitig mahnt die Geschichte aber auch, sich frühzeitig um schwindende Batteriestände der AirTags zu kümmern.

Denn: Die AirTag-Batterie des entlaufenen Hundes war leer, als der Vierbeiner auf Entdeckungstour ging. Glücklicherweise landete er im Haus eines Technikjournalisten, der einige Ersatz-Knopfzellen zur Hand hatte und den AirTag wieder zum Laufen brachte. Auf diese Weise konnte der Besitzer des entlaufenen Hundes sein Tier schnell lokalisieren und wiederfinden. ArsTechnicas Redakteur Kevin Purdy berichtet dazu:

“Ich riss die Tür auf, um hinauszuschauen. Ein Hund, nicht mein eigener, steckte seine Nase in den Türspalt, begierig darauf, mich zu beschnüffeln. ‚Ist da ein Hund?‘, sagte meine Frau, teilweise zu sich selbst. ‚Sie ist einfach auf die Veranda gerannt. Ich habe keine Ahnung, woher sie kommt.’ Ich sicherte meinen Hund drinnen und machte mich dann auf den Weg, um diesen schnellen, aber freundlichen Eindringling zu treffen. Sie hatte ein Halsband, aber keine Leine, und sah gepflegt, gesund und leicht aufgeregt aus. Das Halsband war mit einem Silikonband versehen, unter dem sich ein AirTag von Apple befand. Ich zog den AirTag heraus, tippte ihn an mein Telefon, und nichts passierte.“

Wer keine AirTags verwendet, wird mutmaßlich keine CR2032-Knopfzellen im Haus haben. Da auch Purdy im Besitz einiger AirTags war, konnte er dem Apple-Tracker des entlaufenen Hundes glücklicherweise aushelfen und das kleine Gerät wieder zum Leben erwecken. Die Besitzer des Hundes hatten den AirTag noch nicht in den Verloren-Modus versetzt, so dass Purdy keine Kontaktdaten angezeigt wurden, allerdings war der AirTag wieder auffindbar. So konnte das Gadget dabei helfen, den Besitzer zu seinem Hund zu lotsen und ihn wieder abzuholen.

Nach seinem eigenen Erlebnis ist Kevin Purdy überzeugt, dass auch künftige Generationen des AirTags bei einer austauschbaren Knopfzelle bleiben und keinen wiederaufladbaren Akku aufweisen sollten. Diese Geschichte macht also nicht nur auf den regelmäßigen Check der AirTag-Batterien aufmerksam, sondern zeigt auch die Vorteile einer Knopfzelle zur Stromversorgung der Apple-Tracker auf.

„Ich bitte in aller Bescheidenheit darum, dass das neue Modell weiterhin mit einer Knopfzelle betrieben wird. Wenn etwas Wichtiges verloren geht – vor allem etwas, das gerne Ohrenstreicheln und Leckereien mag – ist es am besten, wenn man nicht erst ein Ladekabel oder ein magnetisches Ladepad suchen muss oder feststellt, dass die Zellen im Inneren tot sind.“

