Huawei FreeBuds 6 im Test: Neue Generation der OpenFit-Kopfhörer vorgestellt

Am gestrigen Mittwoch hat das Unternehmen Huawei mit einer wahren Vorstellungsflut gleich drei neue Produkte präsentiert. Während sich mit der Huawei Watch 5 und der Huawei Watch Fit 4 (Pro) zwei Geräte im Bereich der Gesundheits-Wearables bewegen, gibt es mit den Huawei FreeBuds 6 auch im Audio-Segment eine Neuerscheinung. Auch zur neuen Huawei Watch Fit 4 werden wir bald im Details berichten, kümmern uns aber heute zunächst um die neuen OpenFit-Kopfhörer des Herstellers.

Die neuen Huawei FreeBuds 6 sind die Nachfolger des auch bei uns im Blog bereits vorgestellten FreeBuds 5, die erstmals mit einem innovativen und sehr ungewöhnlichen Tropfendesign daher kamen. Auch die nun veröffentlichten FreeBuds 6 nehmen dieses Design wieder auf, wurden aber an einigen Stellen von Huawei verbessert.

Die Huawei FreeBuds 6 sind beispielsweise die ersten Open-Fit-Kopfhörer des Unternehmens mit einem 11-mm-Doppelmagnettreiber. Ergänzt durch die neue Bass Turbo 2.0-Akustikarchitektur will das System ein besonders resonantes Klangbild – mit satten Tiefen bis 14 Hz und klaren Höhen bis zu 48 kHz liefern.

Im Unterschied zu vielen anderen Open-Fit-Kopfhörern, die auf eine einzelne Akustikeinheit setzen, soll das Dual-Driver-Design eine differenzierte und präzise Wiedergabe über das gesamte Frequenzspektrum hinweg liefern – sowohl im Bass- als auch im Hochtonbereich. Ermöglicht wird dies laut Huawei durch die sogenannte „Triple-System-Architektur“: Das akustische System, das Steuerungssystem und das Batteriesystem sind räumlich voneinander getrennt im Inneren der Ohrhörer untergebracht. Diese strukturierte Bauweise schafft den nötigen Platz für zwei separate Treibereinheiten.

Hochauflösender, verlustfreier Klang dank L2HC 4.0-Codec

Darüber hinaus sind die FreeBuds 6 die ersten Open-Fit-Kopfhörer von Huawei, die hochauflösenden, verlustfreien Klang mit einer Übertragungsrate von bis zu 2,3 Mbit/s unterstützen. „Damit bieten sie die höchste Datenrate, die Huawei bislang bei kabellosen In-Ear-Modellen erreicht hat“, erklärt der Hersteller dazu. Möglich wird das durch einen neuen L2HC 4.0-Codec, der Musik in 48 kHz und 24 Bit überträgt. Auf diese Weise soll ein Niveau erreicht werden, das sogar über der klassischen CD-Qualität liegt.

Die oben bereits erwähnte Silhouette eines Wassertropfens will sich wie schon beim Vorgänger ergonomisch an unterschiedliche Ohrformen anpassen. Neu sind auch metallisch schimmernde Oberflächen bei den drei erhältlichen Farbvarianten – Schwarz, Weiß und Lila – die je nach Lichteinfall einen aurora-ähnlichen Glanz erzeugen. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde auch die Größe des Gehäuse um 12 Prozent verkleinert.

Beim Telefonieren soll ein VPU-Knochenschall-Mikrofon in Kombination mit einer separat abgestimmten Schallkammer für stabile und klare Anrufe sorgen: Die Technik erkennt die Stimme und trennt sie zuverlässig von Störgeräuschen. Dank einer integrierten intelligenten Geräuschunterdrückung werden Hintergrundgeräusche von bis zu 95 dB sowie Windgeräusche bei bis zu 8 m/s effektiv herausgefiltert.

Das sind meine ersten Eindrücke

Dies sind also die wichtigsten Spezifikationen und Neuerungen der FreeBuds 6. Ich hatte die Gelegenheit, die neuen True Wireless-Earbuds von Huawei bereits einige Tage vor der offiziellen Ankündigung ausprobieren zu können, und kann daher meine ersten Eindrücke zur Neuerscheinung mitteilen.

Im Vergleich zu den FreeBuds 5 hat sich verpackungstechnisch nichts getan: Auch die FreeBuds 6 kommen in einer kleinen weißen Verpackung aus Pappe, in der sich neben den Earbuds samt Ladecase auch noch zwei Paar optional nutzbare transparente sogenannte Ear Tips für mehr Rutschfestigkeit im Ohr, ebenso wie ein kurzes weißes USB-A-auf-USB-C-Kabel und eine Schnellstart-Anleitung befinden. Erfreulich zu sehen ist, dass Huawei bei der Verpackung fast komplett auf Plastik verzichtet: Lediglich die Box selbst ist noch in Folie eingeschweißt.

Ich habe von Huawei das FreeBuds 6-Modell in schwarzer Farbe zur Verfügung gestellt bekommen, halte die Farbe des Ladecases sowie auch die Ohrhörer selbst allerdings eher für ein dunkles Anthrazit. Die hochglänzende Oberfläche der Earbuds macht beim ersten Entnehmen aus dem Ladecase einen tollen Eindruck und wirkt wertig und edel. Langfristig heißt es hier aber auch, das Mikrofasertuch beizeiten aus der Schublade zu holen, da die glänzende Oberfläche anfällig für Fingerabdrücke ist. Das Ladecase hingegen ist in einem matten Anthrazit-Farbton gehalten und ist aufgrund der elliptischen Form ein echter Handschmeichler.

Gesamt-Akkulaufzeit beträgt rund 36 Stunden

Vor der ersten Nutzung sollte man das Ladecase samt Ohrhörer einmal komplett aufladen, entweder per mitgeliefertem Ladekabel per USB-C, oder auch kabellos per Qi2. Im Notfall reicht aber auch eine nur fünfminütige Ladezeit für eine bis zu 2,5 Stunden lange Musikwiedergabe. Die gesamte Akkulaufzeit beträgt mit Ladecase rund 36 Stunden.

Die Herstellung einer Bluetooth-Verbindung ist binnen weniger Sekunden erledigt, da die FreeBuds 6 nach dem Öffnen des Ladecases automatisch in der Bluetooth-Liste des zu verbindenden Geräts gefunden werden. Beim Einsetzen der Earbuds ins Ohr ertönt ein kleines akustisches Signal, und man kann direkt mit der Wiedergabe starten.

Das ungewöhnliche Design in Tropfenform ließ bei mir zunächst Zweifel aufkommen, wie bequem der Sitz im Ohr tatsächlich sein würde. Ich habe vergleichsweise kleine Ohren und einen engen Gehörgang, und in der Vergangenheit daher vor allem mit OpenEar-Ohrhörern, die einfach nur in die Ohrmuschel „eingehakt“ werden, so meine Probleme mit einem festen Sitz gehabt. Trotz der Größe gab es mit den FreeBuds 6 bei mir keine Schwierigkeiten, die Earbuds sicher im Ohr zu halten: Selbst bei heftigem Kopfschütteln oder bei Spaziergängen blieben die Ohrhörer an ihrer Stelle.

Wer die FreeBuds 6 unterwegs nutzt und für die Steuerung nicht jedes Mal das iPhone aus der Tasche holen möchte, findet bei der Neuerscheinung eine passende Touchsteuerung. Ein Doppeltipp auf den rechten Ohrhörer beispielsweise pausiert die Wiedergabe, ein Wisch nach oben oder unten reguliert die Lautstärke.

Steriler, klarer Klang mit zurückhaltenden Bässen

Doch wie schlägt sich die Neuerscheinung im klanglichen Bereich? Die Voraussetzungen von Seiten des Herstellers mit Dual-Treibern und hochauflösenden Audio-Codecs sind theoretisch schon einmal gegeben. Ich habe mich daher per Apple Music in den letzten Tagen durch so einige Genres und Songs gehört und weiß derzeit noch nicht so richtig, was ich von den FreeBuds 6 in dieser Angelegenheit halten soll.

Mit Apple Musics Einstellung für die Wiedergabe in Lossless-Qualität (ALAC bis zu 24 Bit/48 kHz) konnte ich wirklich eine sehr klare, fast schon steril wirkende Klangcharakteristik ausmachen. Trotz der offenen Bauweise fühlt sich der Sound sehr „eng“ im Kopf an und hat kaum räumliche Eigenschaften.

Der Bass ist grundsätzlich vorhanden, fügt sich aber eher dezent in den Hintergrund ein. Vorherrschend sind hier die glasklaren Mitten und Höhen. Letztere neigen ab etwa 50 Prozent der maximalen Lautstärke dazu, sehr klar und fast schon klirrend im Ohr zu klingen. Besonders aufgefallen ist mir diese Charakteristik bei der hohen Singstimme von Ultravox’ Midge Ure in „Vienna“ und Hymn“. Wer einen sehr kopflastigen, sterilen Sound mit hervorgehobenen Mitten und Höhen sucht, wird bei diesem Modell in Kombination mit Lossless-Tracks sicher seine Freude haben, Bass-Fans werden wohl eher nicht ganz begeistert sein.

Preis und Verfügbarkeit

Die Huawei FreeBuds 6 sind ab sofort zu einem Preis von 159 Euro in den Farben Lila, Schwarz und Weiß erhältlich, unter anderem bei Amazon. Zum Launch-Start erhalten Personen, die eines der Modelle der FreeBuds 6 im Huawei Online Store oder Flagship Store bis zum 19. Juni 2025 erwerben, eine Verlängerung der Herstellergarantie auf 3 Jahre, ebenso wie einen 20 Euro-Gutschein gratis dazu. Auch bei Amazon lässt sich an der Kasse zum Marktstart 20 Euro sparen.

