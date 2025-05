Aufdringliches DeepL: Mit diesem Trick deaktiviert man die automatische Übersetzung

Auf die praktische Übersetzungs-App DeepL (App Store-Link) haben wir euch in der Vergangenheit schon mehrfach hingewiesen. Auch wir nutzen den Dienst, allerdings vornehmlich auf dem Mac. Insbesondere als Übersetzungshilfe englischsprachiger Artikel aus dem Internet ist DeepL eine sehr praktische Angelegenheit.

Wer DeepL unter macOS verwenden will, kann auch die eigene Desktop-App des Übersetzers direkt von der Entwickler-Website herunterladen. DeepL für Mac ist ab macOS 13.0 oder neuer nutzbar und kann in der Basisversion kostenlos genutzt werden. Letztere reicht eigentlich für die meisten Übersetzungsanfragen aus, mit einem kostenlosen Konto bei DeepL können zudem längere Texte übersetzt werden.

Nachdem ich nun vor wenigen Tagen die neueste Version 25.5.12046922 von DeepL für macOS auf mein MacBook Air geladen habe, dachte ich mir nichts dabei und freute mich über das Update. Doch bereits beim ersten Start der Anwendung und der darauffolgenden Nutzung im Hintergrund fiel mir auf, dass DeepL auf dem Mac einfach ALLES übersetzen will, was durch die Tastenkombination CMD+C in der Zwischenablage landet – selbst kopierte E-Mail-Adressen, Telefonnummern und mehr.

Konnte man die automatische Übersetzung der Zwischenablage in den vorherigen Versionen von DeepL für macOS in den Einstellungen der App noch manuell deaktivieren, bietet sich diese Möglichkeit nun nicht mehr. Das ansonsten für mich sehr hilfreiche Tool wurde zu einem sehr aufdringlichen Werkzeug, das sich ununterbrochen mit Übersetzungen von Inhalten, die ich gar nicht übersetzt haben wollte, und einem in den Vordergrund ploppenden DeepL-App-Fenster meldete.

Ich möchte selbst entscheiden können, was ich übersetzen lasse

Auch Kollege Freddy hatte sich in der Zwischenzeit das Update für macOS geladen und stand vor dem gleichen Problem. Wie wir nun herausfinden konnten, hilft es, einen kleinen Trick anzuwenden, um die lästigen automatischen Übersetzungen der Zwischenablage auf dem Mac zu unterbinden. In den Einstellungen der App hat man lediglich neue Fantasie-Tastenkombinationen festzulegen (Drei Striche am oberen rechten Bildschirmrand → Einstellungen → Tastenkombinationen), um die automatische Übersetzung zu deaktivieren.

DeepL unter macOS bietet in den Einstellungen drei verschiedene Möglichkeiten an, Tastenkombinationen zu nutzen: Man kann ausgewählten Text übersetzen, ausgewählten Text verbessern oder Text aus Screenshots übersetzen. Wenn man bei allen drei Optionen neue Tastenkombinationen festlegt – am besten solche, die so kompliziert und abwegig sind, dass man sie niemals aus Versehen benutzen würde – nervt DeepL nicht mehr mit einem sich selbst öffnenden Fenster, das E-Mail-Adressen und mehr versucht zu übersetzen. Eine echte Wohltat nach dem Terror der automatischen Übersetzungen der letzten Tage.

Bei Freddy und mir hat dieser kleine Workaround hervorragend geklappt, so dass wir nun nicht mehr mit ständigen Auto-Übersetzungen belästigt werden. Warum macht es DeepL einem so schwer, eigene Einstellungen für Übersetzungen vorzunehmen? Ich möchte auf meinem Mac zumindest selbst entscheiden können, welche Texte oder andere Inhalte ich mit DeepL übersetzen lassen möchte und welche nicht. An dieser Stelle sollte sich das Entwicklerteam dringend Gedanken machen, denn ansonsten vergrault man bald eine treue, aber zunehmend genervte Nutzerschaft.