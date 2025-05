Wochenend-Gewinnspiel: „Clicks Keyboard“ ergänzt das iPhone um eine physische Tastatur

Heute wird es etwas speziell, zudem ist das mögliche Teilnehmerfeld etwas begrenzt, da das Produkt nur mit dem iPhone 16 Pro Max kompatibel ist. Wenn ihr das große iPhone nicht im Einsatz habt, muss ich euch auf nächste Woche vertrösten – dann startet eine neue Chance. Heute geht es um das „Clicks Keyboard„, eine Art iPhone-Hülle, die das Smartphone um eine echte, physische Tastatur ergänzt.

Das iPhone 16 Pro Max wird in das Case geschoben und unten dran befindet sich die Tastatur, die außerdem nur im englischen QWERTY-Layout verfügbar ist. Ein klarer Vorteil ist die Tatsache, dass das komplette Display zur Nutzung bereit steht und nicht von der digitalen Tastatur eingenommen wird. Die Tasten selbst sind jedoch ziemlich klein. Hier ist Geduld gefragt, denn ein paar Tage müsst ihr schon einplanen, um mit der kleinen Tastatur zielsicher tippen zu können.

Ich habe das Clicks Keyboard ausprobiert aber für mich beschlossen, dass ich damit nichts anfangen kann. Eventuell sieht es bei euch ja anders aus und ihr wollte der externen Tastatur eine Chance geben? Mit etwas Glück kann das Clicks Keyboard für das iPhone 16 Pro Max in der Farbe Schwarz (Onyx) bald euch gehören.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Auch in dieser Woche könnt ihr ganz einfach per E-Mail an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Sendet einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine Nachricht an gewinnspiel@appgefahren.de und beantwortet im Betreff die folgende Frage.

In welchen Farben ist das Clicks Keyboard für das iPhone 16 Pro Max verfügbar?

Onyx, Spice und Surf

Onyx, Desert und Periwinkle

Onyx, Star Fruit und Tangerine

Die Auslosung erfolgt wieder am Montag, die Gewinnerin oder den Gewinner werden wir im News-Ticker bekannt geben. Und wenn ihr kein passendes Endgerät habt, gönnt den Nutzern und Nutzerinnen die besseren Gewinnchancen – nächste Woche gibt es wieder andere Produkte zu gewinnen.