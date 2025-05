Uber: Neue Fahrtoptionen nur für Frauen in Berlin, Frankfurt und München gestartet

Der Mobilitäts- und Fahrdienst Uber (App Store-Link) stellt in Deutschland ab sofort Neuerungen für Nutzerinnen und Fahrerinnen vor. Erstmals können sie nun entscheiden, ob ihnen ausschließlich Fahrten mit Frauen vermittelt werden. Darüber hinaus können weibliche Fahrgäste eine Präferenz für Fahrerinnen bei allen Vermittlungsoptionen in der Uber-App aktivieren.

Mit diesem neuen Feature will Uber eine wesentliche Lösung präsentieren, die die Mobilitätsbedürfnisse von Frauen noch besser erfüllt. Frauen sehen die neue Option „Women Drivers“ ab sofort in der Uber-App. Diese ermöglicht es ihnen explizit, eine Fahrt mit einer Fahrerin zu buchen. Dabei entsteht kein Aufpreis – die Fahrten sind preislich identisch mit UberX. Christoph Weigler von Uber berichtet dazu:

„Nachdem wir im letzten Jahr ‚Women Drivers’ in Paris gestartet haben, haben wir immer mehr Feedback von Frauen erhalten, dass sie sich auch in Deutschland diese Option wünschen. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Wunsch jetzt mit der Pilotphase in Berlin, Frankfurt und München erfüllen können.“

Deutschland als erstes Land mit Fahrerinnen-Präferenz

Darüber hinaus haben weibliche Fahrgäste in den drei Städten nun eine neue Möglichkeit über alle Fahrtoptionen in der Uber-App hinweg, ihre Chance zu erhöhen, eine Fahrerin vermittelt zu bekommen. Dafür können sie in den Einstellungen der Uber-App die neue Funktion „Fahrerin bevorzugt“ aktivieren. Diese lässt sich jederzeit einfach und schnell ein- oder ausschalten (In der App -> Konto -> Einstellungen -> Fahrerin bevorzugt -> An- bzw. Ausschalten). Deutschland ist das erste Land, in dem Uber die Funktion „Fahrerin bevorzugt“ startet. Weitere sollen in den nächsten Monaten folgen.

Während der Pilotphase kann es bei den neuen Optionen zu höheren Wartezeiten kommen als bei der Buchung der UberX-Option ohne Präferenz. Die Verfügbarkeit wird nach und nach weiter ausgebaut. Weibliche Fahrgäste müssen ihr Geschlecht einmalig in der Uber-App angeben, um Zugang zu den neuen Optionen zu bekommen. Es wird außerdem die neueste App-Version benötigt.

In Zukunft plant Uber, den Service künftig auch auf weitere Städte in Deutschland auszuweiten. Darüber hinaus steht das Unternehmen in Deutschland eng im Austausch mit den Taxi- und Mietwagenunternehmen, bei denen die Fahrerinnen angestellt sind: So will man weitere Maßnahmen umzusetzen, um den Beruf für Frauen ansprechend zu gestalten.