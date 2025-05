WIE Eiswürfelmaschine: Selbstreinigender Eiswürfelbereiter im Test

Eigentlich testen wir hier ja in der Regel vor allem smartes Zubehör. Pünktlich zur nahenden Sommersaison, die hoffentlich auch temperaturtechnisch bald kommt, habe ich in den letzten Tage aber mal ein etwas anderes technisches Zubehör für euch ausprobiert: Die WIE Eiswürfelmaschine, mit der ihr innerhalb von wenigen Minuten eine größere Menge Eiswürfel herstellen könnt.

WIE ist ein Anbieter aus Hong Kong, der sich auf die Produktion von Kühllösungen für Getränke und eben auch auf Eiswürfelbereiter spezialisiert hat. Der „Kleine Eiswürfelbereiter“, den ich für euch ausprobiert habe, richtet sich dabei an Privatanwender, die innerhalb kurzer Zeit eine größere Menge Eis herstellen wollen, zum Beispiel für einen Grillabend oder eine Party.

Der Bereiter ist dabei in verschiedenen Farben erhältlich (schwarz, weiß und silber) und kostet derzeit 71,43 Euro (Amazon-Link). Ich habe das Gerät in schwarz ausprobiert.

Mit einer Abmessung von 22,2T x 29,4B x 29H cm nimmt der WIE Eiswürfelbereiter einen gewissen Platz ein, wenn ihr ihn zum Beispiel in eurer Küche installieren wollt. Das ansonsten recht hochwertig verarbeitete Produkt wirkt in meiner eher kleinen Küche darum leider ziemlich überdimensioniert. Da das Gerät aber ja in den meisten Fällen nur gelegentlich genutzt wird und nicht zwingend fest installiert werden muss, ist die Größe des Geräts für mich kein Grund für eine Abwertung des Produkts. Dank des Griffs an der Oberseite der Maschine, lässt sich diese auch leicht transportieren.

Der Eiswürfelbereiter kommt bei Lieferung mit einem Eiswürfelkorb und einer kleinen Plastik-Eisschaufel, mit der ihr das Eis aus dem Korb sammeln und wahlweise direkt in euer Glas oder in Gefrierbeutel für die weitere Verwahrung füllen könnt. Denn eine Kühlungsfunktion hat der Eiswürfelbereiter selbst nicht. Wenn ihr also Eiswürfel hergestellt habt, die ihr zu einem späteren Zeitpunkt erst benötigt, müsstet ihr diese zum Beispiel im Gefrierschrank zwischenlagern.

Allerdings kann der WIE Eiswürfelbereiter aus dem geschmolzenen Wasser nicht verwendeter Eiswürfel auch neue Eiswürfel herstellen.

Simple Inbetriebnahme und Handhabung

Nun einmal zur Funktionsweise des Geräts: Nach dem „Unboxing“ müsst ihr den Eiswürfelbereiter als erstes feucht auswischen und zwei Stunden lang an der gewünschten Betriebsstelle stehen lassen, bevor ihr ihn erstmalig verwendet. Schließt das Gerät dann an den Strom an und füllt es mit Wasser. Maximal passen 1,3 Liter Wasser in den Tank. Insgesamt soll der Eiswürfelbereiter pro Tag bis zu 12 Kilogramm Eis herstellen können (natürlich nicht mit einer Wasserladung).

Das Wasser könnt ihr entweder manuell einfüllen oder den Eiswürfelbereiter auch an eine Wasserleitung anschließen, sodass dieser sich das Wasser automatisch zieht.

Innerhalb von sechs Minuten stellt das Gerät dann neun Eiswürfel her. Per Knopfdruck könnt ihr entscheiden, ob diese groß (L) oder klein (S) sein sollen. Habt ihr die Eisproduktion gestartet, produziert die Maschine so lange Eis, bis das Wasser im Tank aufgebraucht ist oder ihr den Produktionsprozess stoppt.

Dabei bleibt die Maschine in Sachen Geräuschpegel zwar vergleichsweise leise, ich habe aber trotzdem immer den Raum gewechselt, wenn die Maschine lief. Betreibt man das Gerät aber in einem lauten Umfeld, zum Beispiel während einer Party, dürfte sie kaum zu hören sein.

Praktisch finde ich, dass die WIE über eine Selbstreinigungsfunktion verfügt. Diese lässt sich schnell und einfach starten und dauert etwa 20 Minuten. Im Anschluss muss man nur das benutzte Wasser händisch ablassen und die Maschine einmal innen trocken wischen. Das geht beides sehr schnell und problemlos. Der Hersteller empfiehlt, die Selbstreinigung alle ein bis zwei Wochen durchlaufen zu lassen, je nach Benutzungshäufigkeit.

Praktisches Produkt für Partys und Co.

Insgesamt ist die WIE Eiswürfelmaschine ein praktisches und einfach zu handhabendes Produkt, das sich besonders für Personen eignet, die häufig Gäste haben oder eben gerne kühle Getränke trinken. Ich selbst muss mich da eher ausnehmen und komme daher auch mit den Eiswürfeln, die mein Gefrierschrank mir (zwar in deutlich längerer Zeit) herstellt, super aus.

Für Partys, Grillabende oder im Büro ist der WIE Eiswürfelbereiter aber sicherlich eine Alternative, zumal der maximale Stromverbrauch mit 100 Watt im Hinblick auf die kurze Nutzungszeit überschaubar ist.

