Xiaomi Electric Scooter 5: Vier neue Modelle mit bis zu 60 km Reichweite vorgestellt

Bevor ich euch die neuen E-Scooter aus der Xiaomi Electric Scooter 5-Serie vorstelle, möchte ich noch kurz allgemein ein paar Worte zu E-Scootern verlieren. Ich selbst habe einen E-Scooter im Einsatz und finde die Teile für kurze Strecken ziemlich praktisch. Was etwas nervt ist die Tatsache, dass immer mehr Verkehrsbetriebe die Mitnahme von E-Scootern in Bussen und Bahnen untersagen. Solch ein Scooter macht Sinn, wenn man zum Beispiel die letzten Kilometer von der Haltestelle nach Hause zurücklegen möchte. Das wird aber nichts, wenn man den Scooter in Bus und Bahn nicht mitnehmen darf.

Insofern ihr ohnehin nur draußen mit dem Scooter unterwegs seid, stört dieser Umstand nicht. Aus dem Hause Xiaomi gibt es jetzt vier neue Modelle aus der Electric Scooter 5-Serie, namentlich sind das die vier Newcomer Xiaomi Electric Scooter 5 Max, Scooter 5 Pro, Scooter 5 und Scooter Elite.

Bis zu 60 km Reichweite

Mit der neuen 5er-Serie bringt Xiaomi leistungsstarke E-Scooter auf den Markt, die sich durch hohe Reichweiten und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. Besonders hervorzuheben ist der Xiaomi Electric Scooter 5, der als erster E-Scooter mit bis zu 60 km Reichweite für unter 400 Euro angeboten wird. Alle Modelle der Serie sind mit einer vollständigen Federung ausgestattet, die für ein komfortables Fahrerlebnis sorgt.

Leistung und Fahrkomfort

Die Spitzenmodelle Xiaomi Electric Scooter 5 Max und 5 Pro bieten eine nominale Motorleistung von 400 Watt und eine Spitzenleistung von 1000 Watt. Sie meistern Steigungen von bis zu 22 Prozent und eignen sich ideal für den Stadtverkehr. Der 5 Max setzt auf eine doppelte Stoßdämpfung mit hydraulischer Federung vorne und Doppel-Stoßdämpfung hinten, während der 5 Pro beidseitig doppelte Stoßdämpfer nutzt. Beide Modelle verfügen über leistungsstarke Akkus (477 Wh) mit einer Reichweite von bis zu 60 km.

Der Xiaomi Electric Scooter 5 bietet mit seinem 350 Watt Motor (700 Watt Spitzenleistung) ebenfalls eine Reichweite von 60 km und bewältigt Steigungen bis zu 18 Prozent. Dank der Vorderradaufhängung mit Doppelfederung passt er sich flexibel an verschiedene Straßenverhältnisse an.

Für den urbanen Einsatz eignet sich der Xiaomi Electric Scooter Elite mit einem 400 Watt Motor, 45 km Reichweite und einer Akkukapazität von 360 Wh. Seine Doppelfederung vorne und eine 30-mm-Stoßdämpfung sorgen für eine ruhige Fahrt auch auf unebenen Strecken.

Stabile Bauweise und hohe Sicherheit

Die Modelle 5 Max, 5 Pro und 5 bestehen aus robustem Karbonstahl und sind für eine maximale Zuladung von 120 kg ausgelegt. Alle verfügen über integrierte Blinker, einen Frontscheinwerfer und ein zuverlässiges Zweifach-Bremssystem mit mechanischer Trommelbremse vorne sowie elektrischer ABS-Bremse hinten.

Smarte Features und praktisches Design

Die E-Scooter sind mit 10-Zoll-schlauchlosen Reifen für mehr Komfort ausgestattet und lassen sich dank klappbarem Design einfach transportieren. Über die Bluetooth-Schnittstelle und die Xiaomi Home App können Fahrdaten und der Batteriestatus überwacht werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Xiaomi Electric Scooter 5-Serie ist ab sofort erhältlich: