Deutscher Computerspielpreis 2025: „Duck Detective: The Secret Salami“ ist bestes mobiles Spiel

Beim Deutschen Computerspielpreis 2025 wurden am gestrigen Abend in Berlin die besten Games des Jahres „Made in Germany“ ausgezeichnet. Das „Beste Mobile Spiel“ ist Detektiv-Spiel „Duck Detective: The Secret Salami“ aus dem Hause Snapbreak Games.

In Duck Detective schlüpft man in die Rolle von Eugene McQuacklin, einem etwas vom Pech verfolgten Enten-Detektiv, der mit viel Witz und Köpfchen einen kniffligen Fall löst. Durch Befragungen, Spurensuche und clevere Schlussfolgerungen – augenzwinkernd als „De-duck-tions“ bezeichnet – kommen Spieler und Spielerinnen nach und nach der Wahrheit auf die Spur.

Das Spiel richtet sich laut App Store an Fans von gemütlichen Abenteuerspielen mit humorvollem Twist. Mit viel Liebe zum Detail, pointierten Wortspielen und skurrilen Charakteren (inklusive einem Fall rund um ein Salamibrot) bietet Duck Detective ein kurzweiliges und charmantes Erlebnis – ideal für alle, die Krimis mit einem Augenzwinkern mögen.

„Duck Detective: The Secret Salami“ lässt sich kostenlos laden und anspielen. Die Vollversion kann bei Gefallen für einmalig 6,99 Euro freigeschaltet werden.

Das sind alle Gewinner und Gewinnerinnen

Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 100.000 Euro)

Enshrouded (Keen Games) – episches Rollenspiel

Die weiteren Nominierten erhalten jeweils 30.000 Euro:

Lonely Mountains: Snow Riders (Megagon Industries) – Geschicklichkeit

Thronefall (Grizzly Games) – Strategie

Bestes Familienspiel (dotiert mit 40.000 Euro)

PRIM (Common Colors / Application Systems Heidelberg)

Nachwuchspreis Bestes Debüt (dotiert mit 60.000 Euro)

Nordhold (Stunforge / Stunforge & HypeTrain Digital)

Die weiteren Nominierten erhalten jeweils 25.000 Euro:

Footgun: Underground (Turtle Knight Games / CobraTekku Games)

Mindlock – The Apartment (Roof Cut Media / United Soft Media)

Nachwuchspreis Bester Prototyp (dotiert mit 50.000 Euro)

Blob the Klex (Melena Dressel, Alejandro Rebolledo, Laura Octavianus / Hochschule Darmstadt)

Die weiteren Nominierten erhalten jeweils 25.000 Euro:

MapMap – A game about Maps (HAW Hamburg / Pipapo Games)

Stuntboost (Julian Höltge, Tobias Kozel)

Echoes of Mora (HTW Berlin / Meike Strippel, Namin Hansen, Daria Pankau, Anita-Emmely Franz, Alina Alonzova)

Exhibit A (MDH München / Olivia Falke, Gabrielle Sibucao, Flynn Schrammek, Valentin Kraffert, Martina Miskic, Leonhard Thiel, Fabiola Wörter, Arezou Rezaei, Seraphina Lange)

Beste Innovation und Technologie (dotiert mit 40.000 Euro)

Enshrouded (Keen Games)

Bestes Audiodesign (dotiert mit 40.000 Euro)

ODDADA (Sven Ahlgrimm, Mathilde Hoffmann, Bastian Clausdorff / Sven Ahlgrimm)

Bestes Gamedesign (dotiert mit 40.000 Euro)

Thronefall (Grizzly Games)

Bestes Grafikdesign (dotiert mit 40.000 Euro)

Harold Halibut (Slow Bros.)

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Duck Detective: The Secret Salami (Happy Broccoli Games)

Beste Story (dotiert mit 40.000 Euro)

Vampire Therapist (Little Bat Games)

Bestes Serious Game (dotiert mit 40.000 Euro)

Deine Stimme (Sebastian Grünwald & Reality Twist / Bayrische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit)

Studio des Jahres (dotiert mit 50.000 Euro)

Megagon Industries (Berlin)

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

Split Fiction (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Spieler/Spielerin des Jahres (undotiert)

Steinwallen

Sonderpreis der Jury (dotiert mit insgesamt 10.000 Euro; Die beiden Gewinner erhalten jeweils 5.000 Euro)

Flipper und Arcade Museum Seeligenstadt

GAME:IN