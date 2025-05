Apple aktualisiert Developer App rechtzeitig zur WWDC 2025

Die WWDC 2025 steht vor der Tür und Apple hat passend dazu seine Developer App (App Store-Link) überarbeitet. Die neue Version der App bereitet Entwickler auf die einwöchige Veranstaltung vor und bietet Zugang zu einer Vielzahl von Inhalten – darunter Videos zu den WWDC-Sessions, 1-zu-1-Gespräche mit Apple-Ingenieure und weitere spannende Features.

Live-Streams und Sessions direkt in der App

Wie gewohnt wird Apple die WWDC-Keynote am 9. Juni direkt in der Developer App streamen. Auch die Präsentation „Platforms State of the Union“ sowie alle weiteren Entwickler-Sessions, die im Laufe der Woche stattfinden, sind dort abrufbar. Damit ist die App die zentrale Anlaufstelle für alle, die sich über die neuesten Entwicklungen rund um Apples Betriebssysteme informieren möchten.

Neue Sticker für Nachrichten inklusive

Traditionell bringt Apple zur WWDC auch neue Sticker für die Nachrichten-App heraus – und auch 2025 ist wieder eine bunte Auswahl dabei. In diesem Jahr sind die Sticker vom Trend der „Genmojis“ inspiriert: Unter anderem gibt es einen surfen­den Dino, einen Kraken mit Tastatur und ein fliegendes Schwein. Hinzu kommen ein bunter „Hello“-Sticker sowie ein Kalifornien-Sticker mit den bekannten kalifornischen Mohnblumen. Alle Sticker sind animiert und kostenlos nutzbar.

Diese Software-Updates erwarten uns

Während der WWDC 2025 wird Apple voraussichtlich folgende neue Betriebssystemversionen vorstellen:

iOS 19

iPadOS 19

macOS 16

tvOS 19

watchOS 12

visionOS 3

Neue Hardware-Ankündigungen sind in diesem Jahr nach aktuellem Stand nicht geplant.

WWDC 2025: Startschuss am 9. Juni

Die Apple Worldwide Developers Conference 2025 startet am Montag, den 9. Juni, mit der Keynote. Wer live dabei sein will oder sich später die Inhalte ansehen möchte, kann sich die kostenlose Apple Developer App aus dem App Store herunterladen.