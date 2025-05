Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt: Mit Matter noch flexibler einsatzbar

Wenn ihr mein Haus-Projekt etwas länger verfolgt, wisst ihr, dass ich Bosch Smart Home als Nachrüstlösung ausgewählt habe. Heute möchte ich einen Blick auf den neuen Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt [+M] werfen, eine smarte Steckdose, die mit Matter deutlich flexibler einsatzbar ist.

Der 60,2 x 83,4 x 60,2 Millimeter große Zwischenstecker gleicht optisch seinem Vorgänger. Der einzige Unterschied ist die Anbindung an Matter, sodass man die Steckdose auch ohne Umwege direkt in Apple HomeKit, Alexa oder Google integrieren kann – ein Matter-Hub vorausgesetzt. Doch zuerst möchte ich den Fokus auf die Integration in das eigene Smart Home-System legen.

Mit seinen Abmessungen ist der Zwischenstecker zwar kompakt, allerdings gibt es Steckdosen, die schon deutlich kleiner sind. In einer 2er-Steckdose nimmt der Stecker aber nur einen Platz ein, bei einer flexiblen Steckdosenleiste, bei der die Steckplätze näher beieinander sind, blockiert der Bosch Zwischenstecker ein Stückchen des benachbarten Steckplatzes. Ein Gerät mit Eurostecker findet noch Platz, ein Schuko-Stecker ist aber zu groß.

Der Zwischenstecker kompakt bietet im System von Bosch Smart Home klassische und zusätzliche Funktionen. Natürlich kann er angeschlossene Geräte smart an- und ausschalten, darüber hinaus können auch Automationen, Zeitpläne oder die Sprachsteuerung genutzt werden. Als tolles Extra bietet die Bosch Smart Home-App einen individuell einstellbaren Energiesparmodus, bei dem der Zwischenstecker Geräte in Standby-Modus automatisch abschaltet. Dies geschieht auf Basis eines definierbaren Verbrauchswerts und eines wählbaren Zeitfensters – ideal, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.

Funktioniert auch mit einem Balkonkraftwerk

Des Weiteren kann man den Zwischenstecker auch im Zusammenspiel mit einem Balkonkraftwerk nutzen, um grundlegende Informationen in der Bosch-App einsehen zu können. Oftmals liefern die Hersteller-Apps mehr Informationen, für einen schnellen Überblick, ist der Bosch Zwischenstecker aber praktisch.

Durch die smarte Vernetzung lassen sich weitere Zwischenstecker je nach Ertrag des Balkonkraftwerks steuern. So kann man die Waschmaschine starten, wenn Überschuss produziert wird. Darüber hinaus könnt ihr die aktuelle Leistung, den Energieverbrauch und den Energieertrag ablesen.

Manuelle Steuerung per Taste

Auf der Oberseite befindet sich nicht nur das Bosch-Logo, sondern auch eine physische Taste. Über den integrierten Taster lassen sich wichtige Einstellungen wie das Verhalten nach einem Stromausfall, die LED-Helligkeit oder der Energiesparmodus ganz ohne App anpassen. Natürlich könnt ihr die Steckdose mit einem Klick auch einfach an- oder ausschalten.

Zwischenstecker fungiert als Repeater im Home-System

Wer im Bosch Smart Home-System unterwegs ist, hat auch den Bosch Smart Home Controller II im Einsatz. Die Funkreichweite ist gut, aber bei besonders großen Häusern begrenzt. Geräte, die stets mit dem Strom verbunden sind, fungieren bei Bosch als Repeater und können so auch Geräte anbinden, die sonst zu weit von der Bridge entfernt sind. Das trifft auch auf den Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt [+M] zu.

Matter ermöglicht schnelle Einbindung in andere System

Dass Bosch auf Matter setzt, ist lobend zu erwähnen. Somit muss man nicht zwingend den Controller im Einsatz haben, sondern kann sein bestehendes System erweitern, zum Beispiel in Apple Home. Durch das Scannen des Matter-Codes, kann man den Zwischenstecker beispielsweise in HomeKit einrichten – ganz ohne Bosch-App. Wichtig ist auch zu wissen, dass der Zwischenstecker dann ein paar Funktionen verliert, da diese nicht von Matter unterstützt werden – zum Beispiel den individuell einstellbaren Energiesparmodus.

Die Sache mit dem Preis

Der Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt [+M] kostet wie sein Vorgänger, der weiterhin erhältlich ist, 44,95 Euro (UVP). Aktuell ist die Matter-Variante ausschließlich im Online-Shop von Bosch Smart Home zu beziehen. Allerdings muss ich die Frage stellen, ob sich der Kauf der Matter-Variante überhaupt lohnt. Denn: Setzt man ohnehin nur auf das Bosch Smart Home-System, benötigt man die Matter-Anbindung gar nicht. Dann ist auch der Vorgänger vollkommend ausreichend, der im Angebot zum aktuellen Zeitpunkt nur 32,99 Euro kostet.

Soll es eine Steckdose mit Matter sein, schaut man sich wohl eher bei anderen Anbietern um. Der Vorteil bei Bosch ist natürlich, dass es sich um ein deutsches Unternehmen handelt. Die von Meross verkauften Matter-Steckdosen kann man zum Beispiel schon ab 10 Euro pro Stück bekommen, die sogar kompakter sind. Zudem kann man diese auch mit einem Balkonkraftwerk nutzen.

Daher finde ich es recht schwierig den neuen Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt mit Matter am Markt einzuordnen. Vermutlich wird der alte Zwischenstecker irgendwann verschwinden, wobei dann auch der Preis der Matter-Variante fallen wird.

Fazit zum Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt [+M]

Die smarte Steckdose von Bosch Smart Home funktioniert hervorragend und bietet im eigenen System zusätzliche Funktionen, die es bei anderen Herstellern nicht gibt. Darüber hinaus kann man ein Balkonkraftwerk überwachen und angeschlossene Geräte manuell per Taste steuern. Lediglich die Abmessungen sind etwas größer als bei anderen Anbietern, wodurch in Steckdosenleiste andere Steckplätze beeinträchtigt werden.

Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt [+M] Mein Fazit Der kompakte Zwischenstecker macht "dumme" Geräte smart, zum Beispiel eine Lampe oder eine Kaffeemaschine. Extras erweitern den Funktionsumfang, auch die Matter-Anbindung ist positiv. Handhabung 98 Design 85 App-Funktionen 93 Preis-Leistung 70 Pro Extra-Funktionen im eigenen System mit Balkonkraftwerk kompatibel einfaches Design Matter Kontra etwas groß teuer 87 Testergebnis Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt [+M] kaufen bosch-smarthome.com