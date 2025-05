RCS: Laut Google allein in den USA eine Milliarde versendete Nachrichten pro Tag

Es hat mehrere Jahre gedauert, ehe Apple das Messaging-Protokoll RCS (Rich Communication Services) auch in iOS integriert hat. Seit dem letzten Jahr ist es möglich, plattformübergreifend RCS-Nachrichten vom iPhone auch an Android-Geräte zu versenden, inklusive der Option, Fotos, Videos und weitere Medien hinzuzufügen.

Apple RCS-Unterstützung zeigt nun Wirkung: Wie 9to5Google berichtet, hat der Support von Seiten Apples dazu geführt, dass allein in den USA jeden Tag über eine Milliarde RCS-Nachrichten zwischen iOS- und Android-Geräten verschickt werden. Google berichtet darüber im eigenen Blog wie folgt:

„In den letzten Jahren haben wir uns darauf konzentriert, die Art und Weise zu verbessern, wie Menschen miteinander in Kontakt treten, unabhängig davon, welches Telefon sie haben. Deshalb haben wir dazu beigetragen, RCS zum Messaging-Standard für Android und iOS zu machen. Heute werden allein in den USA jeden Tag mehr als eine Milliarde RCS-Nachrichten verschickt (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 28 Tage). Das bedeutet, dass mehr Menschen in der Lage sind, qualitativ hochwertige Fotos und Videos zu senden und jemanden zum Gruppenchat hinzuzufügen, ohne dass dieser zusammenbricht.“