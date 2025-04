Roborock Saros 10R: Top-Modell jetzt für 1234,05 Euro kaufen

Auf dem Markt der intelligenten Saug- und Wischroboter dominieren derzeit zwei Marken den Markt: Dreame und Roborock. Während ich seit einiger Zeit im Team Dreame unterwegs bin, setzt mein Kollege Frederick auf Roborock. Das aktuelle Top-Modell, den Roborock Saros 10R, bekommt ihr jetzt zum bisherigen Bestpreis.

Der normalerweise 1.499 Euro teure Roboter ist im Roborock-Shop auf 1.299 Euro reduziert. Zudem könnt ihr den Gutschein RRSAPAFF5 an der Kasse einlösen und so weitere 5 Prozent sparen. Damit landet ihr bei einem Endpreis von 1.234,05 Euro (zum Angebot) – so günstig gab es den Roborock Saros 10R bisher noch nicht. Optional könnt ihr auch den Saros 10 zum gleichen Preis kaufen, der auf eine Wischplatte statt auf Wischpads setzt. Wir fokussieren uns aber auf den von uns schon getesteten 10R.

Punkten kann der Roborock Saros 10R vor allem mit seiner flachen Bauweise. Mit einer Höhe von nur 7,98 Zentimetern ist er der flachste Top-Modell überhaupt und schafft es so vielleicht gerade so unter eure Möbel, um auch dort saugen und wischen zu können. Gleichzeitig ist die Navigation mit der StarSight-Technik sehr zuverlässig und genau. So kann der Saros 10R auch auf einen Laser-Turm verzichten, was ihn eben besonders flach macht.

Aber wie schlägt er sich in einem direkten Vergleich mit dem X50 Ultra Complete, dem Top-Modell von Dreame? Was die Reinigungsleistung angeht, liegen die beiden Modelle nahezu gleichauf, hier einen einzelnen Sieger zu küren, wäre wohl nicht wirklich fair. Im direkten Duell ist der Roborock dem Dreame in zwei Disziplinen unterlegen: Er kann nicht über ganz so hohe Türschwellen klettern, zudem ist die Selbstreinigung der Station nicht ganz so gründlich.

Beide Modelle agieren auf Augenhöhe. Und wenn ihr euch nicht zu einer der beiden Marken hingezogen fühlt, dann ist wohl der Kaufpreis das größte Argument für den einen oder gegen den anderen Roboter. Während der Dreame X50 derzeit 1.499 Euro kostet, bekommt ihr den Roborock Saros 10R schon deutlich günstiger. 1.234,05 Euro sind der bisher beste Preis für das Top-Modell. Weitere Eindrücke zur Roboter-Empfehlung könnt ihr in unserem Testbericht nachlesen.

