Apple: Neue Bedienungshilfen noch für dieses Jahr angekündigt

Wer über Einschränkungen verfügt, beispielsweise eine verminderte Sehkraft hat, kann auf Apple-Geräten auf zahlreiche Bedienungshilfen zugreifen, die die Nutzung von iPhones und Co. deutlich vereinfachen. Apple hat heute angekündigt, die Bedienungshilfen noch in diesem Jahr deutlich auszuweiten, um noch mehr Menschen den Zugang im Alltag zu erleichtern.

Zu den Neuerungen gehören unter anderem Labels mit Angaben zur Barrierefreiheit auf den Produktseiten im App Store. Diese sollen die Bedienungshilfen von Apps und Spielen hervorheben. Diese Angaben bieten eine neue Möglichkeit, vor dem Herunterladen einer App zu erfahren, ob diese barrierefrei ist, und geben Entwicklertams die Möglichkeit, ihre Nutzer und Nutzerinnen besser über die Funktionen ihrer App zu informieren und aufzuklären. Dazu gehören VoiceOver, Sprachsteuerung, größere Schrift, ausreichender Kontrast, reduzierte Bewegungen, Untertitel und vieles mehr. Die Labels mit Angaben zur Barrierefreiheit werden weltweit im App Store verfügbar sein.

Eine völlig neue Lupe für den Mac

Seit 2016 bietet die Lupe auf iPhone und iPad Blinden und Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen Werkzeuge zum Vergrößern, Lesen von Text und Erkennen von Objekten in ihrer Umgebung. In diesem Jahr kommt die Lupe auf den Mac, um die physische Welt mit eingeschränktem Sehvermögen zugänglicher zu machen. Die Lupe App für den Mac verbindet sich mit der Kamera des Users, so dass die Umgebung, beispielsweise ein Bildschirm oder ein Whiteboard, vergrößert werden kann. Die Lupe funktioniert über die Continuity-Kamera auf dem iPhone sowie mit angeschlossenen USB-Kameras und unterstützt das Lesen von Dokumenten mit Schreibtischansicht.

Auch ein neuer Zugriff auf Braille für iPhone, iPad, Mac und Apple Vision Pro ist laut Apple in Arbeit. Die Geräte werden in ein voll funktionsfähiges Braille-Notizgerät verwandelt, das tief in das Apple Ökosystem integriert ist. Mit einem integrierten App-Starter können Personen jede App ganz einfach öffnen, indem sie mit der Braille-Bildschirmeingabe oder einem angeschlossenen Braille-Gerät tippen. Mit Zugriff auf Braille kann man schnell Notizen im Braille-Format erstellen und Berechnungen mit Nemeth Braille durchführen, einem Braille-Code, der häufig in Klassenzimmern für Mathematik und Naturwissenschaften verwendet wird.

Nutzer und Nutzerinnen können BRF-Dateien (Braille Ready Format) direkt über Zugriff auf Braille öffnen und so auf eine Vielzahl von Büchern und Dateien zugreifen, die zuvor auf einem Braille-Notizgerät erstellt wurden. Dank einer integrierten Form von Live Untertiteln können Anwender:innen Gespräche in Echtzeit direkt auf Braille-Displays transkribieren.

Einführung des Readers für Barrierefreiheit

Der Reader für Barrierefreiheit ist ein neuer systemweiter Lesemodus, der Text für Personen mit einer Vielzahl von Einschränkungen, wie Legasthenie oder eingeschränktem Sehvermögen, leichter lesbar macht. Der Reader für Barrierefreiheit ist auf iPhone, iPad, Mac und der Apple Vision Pro verfügbar und bietet neue Möglichkeiten, Text anzupassen und sich auf die Inhalte zu konzentrieren, die man lesen möchte. Dazu stehen umfangreiche Optionen für Schriftart, Farbe und Abstand sowie Unterstützung für gesprochene Inhalte zur Verfügung.

Für Personen, die taub oder schwerhörig sind, kommen die Live Mithören-Steuerelemente mit einer Reihe neuer Funktionen auf die Apple Watch, darunter Live Untertitel in Echtzeit. Live Mithören verwandelt das iPhone in ein Fernmikrofon, um Inhalte direkt auf AirPods, Made for iPhone-Hörgeräte oder Beats-Kopfhörer zu streamen. Wenn eine Session auf einem iPhone aktiv ist, kann man Live Untertitel von dem, was das iPhone hört, auf einer gekoppelten Apple Watch anzeigen lassen, während man den Ton hört. Die Apple Watch dient dabei als Fernbedienung.

Für Blinde oder Personen mit eingeschränktem Sehvermögen erweitert visionOS die Funktionen für Barrierefreiheit mithilfe des Kamerasystems der Apple Vision Pro. Dank leistungsstarker Updates für Zoom können Nutzer und Nutzerinnen alles im Blickfeld – einschließlich ihrer Umgebung – mit der Hauptkamera vergrößern. Für User von VoiceOver beschreibt die Live-Erkennung in visionOS mithilfe von geräteinternem maschinellem Lernen die Umgebung, findet Objekte, liest Dokumente und vieles mehr.

Darüber hinaus gibt es zusätzliche Updates wie Hintergrundgeräusche, die sich mit neuen EQ-Einstellungen einfacher individualisieren lassen. Auch für Menschen mit dem Risiko, ihre Sprechfähigkeit zu verlieren, wird die Funktion „Eigene Stimme“ erweitert. Mittels KI kann mit nur zehn aufgezeichneten Phrasen eine flüssigere, natürlicher klingende Stimme erstellt werden, zudem wird die Funktion bald auch Spanisch (Mexiko) unterstützen. Auch Hinweise auf Fahrzeugbewegung zur Hilfe bei Reisekrankheit in fahrenden Fahrzeugen wird auf dem Mac umgesetzt werden.

Weitere Updates wird es auch unter anderem für Eye Tracking auf dem iPhone und iPad, für Head Tracking, den unterstützenden Zugriff, Musikhaptik, Geräuscherkennung, die Sprachsteuerung und die Einstellungen für Bedienungshilfen geben. Alle Infos zu Apples Plänen finden sich in der umfangreichen Pressemitteilung des Unternehmens.

