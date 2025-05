Lotus Chess: Neue Schach-App von den Math 42-Machern verbessert Eröffnungen

Das „Spiel der Könige“, wie Schach auch immer wieder gerne genannt wird, ist ein komplexes Brettspiel, das viel Übung und logisches Denken erfordert. Wer sich für Schach interessiert und die Eröffnungen verbessern möchte, kann sich ab sofort die App Lotus Chess (App Store-Link) ansehen, die im App Store für iPhones und iPads erhältlich ist.

Lotus Chess ist ein personalisierter Eröffnungs-Trainer, der sich kostenlos für iOS und iPadOS herunterladen lässt und sich über ein Pro-Abonnement finanziert, das ab 5,99 Euro/Monat zu haben ist. Die Installation der App ist ab iOS/iPadOS 12.0 oder neuer möglich, als Sprache steht bislang Englisch zur Verfügung.

Entwickelt wurde Lotus Chess von den Brüdern Maxim und Raphael Nitsche, die euch möglicherweise noch von der Math 42-App bekannt vorkommen. Mit der neuen App des Nitsche Brothers-Entwicklerstudios sollen Schachspieler und -spielerinnen ihre Eröffnungen gezielt verbessern können.

„Basierend auf Millionen realer Partien erkennt Lotus Chess typische menschliche Fehler in der Eröffnung und zeigt dem Nutzer, wie man gezielt auf diese Fehler spielt. Dabei verzichtet die App bewusst auf generisches Engine-Training und setzt stattdessen auf praxisnahe Lernlinien, die auf typische Spielsituationen vorbereitet sind — von 1000 ELO bis Großmeisterniveau.“

So berichtet Entwickler Raphael Nitsche in einer E-Mail an uns. Das Entwicklerteam beschreibt Lotus Chess auch als „Duolingo für Schach“ und sieht die Anwendung als personalisierten Eröffnungstrainer, der es ermöglichen soll, Schacheröffnungen schnell zu perfektionieren. Lotus Chess hat dazu eine neue KI entwickelt, die Millionen von Partien durchgespielt hat, um herauszufinden, welche Linien und Varianten gegen echte Menschen am besten funktionieren. Wenn zwei Züge annähernd gleich bewertet werden, wählt Lotus den Zug aus, der den Spielern und Spielerinnen die beste Gewinnquote bietet.

Zu den Features der App gehören unter anderem:

Das Duolingo für Schach: Lotus führt Zeile für Zeile durch die Eröffnungen und priorisiert, was man am wahrscheinlichsten treffen wird.

Online-Schachkontos von lichess.org und chess.com lassen sich verbinden und Lotus Chess die eigenen größten Schwächen erkennen. Dann erhält man einen personalisierten Plan, der diese schnell behebt.

Mit Lotus Chess verpasst man keine Gewinnchancen mehr und lernt, wie man Gegner so schnell wie möglich vernichten kann.

Die KI von Lotus Chess hat die vorteilhaftesten Linien in allen Eröffnungen identifiziert, um Spielern und Spielerinnen ein kugelsicheres Repertoire zu geben.

Gewinnquoten für jede Eröffnung und Variante sehen, die man spielt, eigene Leistung messen und beobachten, wie die Wertungszahl mit der Zeit wächst.

Darüber hinaus bietet Lotus Chess auch maßgeschneiderte Trainingspläne, tägliche Übungen, um sich in wenigen Minuten pro Tag zu verbessern, eine große Sammlung an Schachrätseln, Statistiken und Einblicke sowie intelligente Erinnerungen, um an tägliche Trainings und Meilensteine aufmerksam gemacht zu werden.

Beide Entwickler sind auch selbst Schachspieler (ELO 2116 und 1916) und haben daher ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet in Lotus Chess einfließen lassen. Wer noch mehr zur neuen Schach-App erfahren möchte, kann sich abschließend auch auf der offiziellen Website zu Lotus Chess umsehen. Im App Store bekommt die Anwendung bisher bei 14 Bewertungen volle fünf Sterne.