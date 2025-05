Google NotebookLM: Neues KI-basiertes Recherche- und Notiz-Tool veröffentlicht

Bereits in diesem Monat hatte Google die eigene neue App für iOS und Android, NotebookLM (App Store-Link), angekündigt und erste Features präsentiert. Nun hat das Unternehmen die neue KI-basierte Anwendung auch offiziell im App Store und bei Google Play veröffentlicht.

NotebookLM steht als kostenlose App für iPhones und iPads im deutschen App Store bereit und kann ab iOS bzw. iPadOS 17.0 oder neuer auf das jeweilige Gerät geladen werden. Die Anwendung steht zum Start bereits in deutscher Sprache bereit und benötigt rund 94 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Optionale In-App-Käufe für Google One sind vorhanden, aber keine Pflicht zur Nutzung des neuen Services.

Mit NotebookLM hat Google einen weiteren Dienst auf den Weg gebracht, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz als Recherche- und Notizwerkzeug dienen will. Google hatte NotebookLM zunächst im Jahr 2023 auf den Markt gebracht und im vergangenen Dezember erstmals ein NotebookLM Plus-Abo für Schulen, Organisationen und Unternehmen eingeführt. Das Plus-Abo für den neuen Dienst ist auch Bestandteil des Google One AI-Premium-Abos.

Die App fungiert als KI-Forschungsbegleiter, der die Nutzer und Nutzerinnen bei der Analyse und Interaktion mit ihren Dokumenten, Websites und anderen Inhalten unterstützen will. NotebookLM kann unter anderem Notizbücher, Zusammenfassungen, FAQ-Listen und Zeitleisten erstellen. Ein besonderer Pluspunkt ist das Verwandeln von Forschungsmaterialien in Audioübersichten im Podcast-Stil mit KI-generierten Moderatoren, und das dank einer Offline-Unterstützung auch unterwegs. Google berichtet dazu im eigenen Blog:

„Wir haben viele großartige Rückmeldungen von den Millionen von Nutzern von NotebookLM erhalten, unserem Tool zum Verstehen und Erschließen komplexer Informationen. Eine der häufigsten Anfragen war die nach einer mobilen App – um unterwegs Audioübersichten zu hören, Fragen zu Quellen zu stellen und Inhalte direkt mit NotebookLM zu teilen, während man im Internet surft. Heute freuen wir uns, dass sie da ist, sowohl für Android als auch für iOS! Diese erste Version der App enthält viele der Kernfunktionen von NotebookLM – weitere Verfeinerungen und Funktionen werden in den kommenden Monaten folgen – und wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, alles und überall zu verstehen.“

Die neue iOS-Version von NotebookLM hat im Vergleich zur Webversion des KI-Dienstes auch weitere Vorteile: Es lässt sich beim Anhören von Zusammenfassungen interaktiv mit den KI-gesteuerten Moderatoren in Kontakt treten, um so beispielsweise Fragen zur Klärung zu stellen oder die Richtung der Zusammenfassung zu ändern. Auch das Teilen von Inhalten aus der App ist simpler als über die Web-App, da sich bei der Ansicht das von iOS bekannte Teilen-Menü öffnen lässt, nachdem man NotebookLM als Quelle hinzugefügt hat. In Zukunft will Google die Palette der unterstützten Eingabearten noch zusätzlich erweitern.