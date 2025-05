Teufel MYND: Neuer robuster Bluetooth-Lautsprecher aus recyceltem Kunststoff

Bei vielen Elektronikherstellern spielt das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Auch ich freue mich beim Testen von Produkten jedes Mal, wenn man sich gegen den Einsatz von Kunststoff-Schalen oder Plastiktüten in der Verpackung und für Alternativen aus Pappe entschieden hat.

Auch der bekannte Audio-Unternehmen Teufel will mit dem neuen Bluetooth-Lautsprecher MYND zu mehr Nachhaltigkeit beitragen: Das Gehäuse des Bluetooth-Lautsprechers besteht zu 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff, der Aufbau des Speakers ist modular und der integrierte Akku tauschbar. Insbesondere der Austausch des Akkus durch die Kundschaft verlängert die Lebenszeit des Lautsprechers. Zudem sind alle Schaltpläne und Spezifikationen öffentlich zugänglich, wodurch der Speaker sogar um Funktionen erweitert und im Fall der Fälle problemlos repariert werden kann.

Robust. Repair. Recycle.

Das robuste Gehäuse-Design schützt bei Schlägen und ist zudem nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt – selbst kurzes Untertauchen verkraftet der MYND schadlos. Diese Maßnahmen erhöhen zusätzlich die Lebensdauer, indem typische Schäden, zum Beispiel durch Wasser, vermieden werden.

Um eine möglichst hohe Reparierbarkeit zu ermöglichen, wurde der Lautsprecher komplett modular konzipiert. Zudem ist das Gehäuse verschraubt und lässt sich auch von den Nutzern und Nutzerinnen öffnen – so können Module und vor allem der Akku problemlos ersetzt werden. Netter Nebeneffekt: Tüftler können den MYND sogar um Funktionen erweitern – alle Spezifikationen werden von Teufel ebenso öffentlich gemacht wie der Firmware-Sourcecode und 3D-Druckdaten der Gehäuseteile.

Bei einem neuen Produkt ist der Gedanke an eine Wiederverwertung der Rohstoffe normalerweise weit entfernt. Aber nur wer schon beim Design an die spätere Verwertung denkt, kann hier einen positiven Beitrag leisten. Beim MYND sind alle Komponenten sauber voneinander trennbar, was das Recycling nach einem langen Speaker-Leben erleichtert und dafür sorgt, dass Rohstoffe wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden können.

Ein echter Teufel für den Alltag

Auch der Spaß beim Musikhören darf bei einem Bluetooth-Lautsprecher natürlich nicht zu kurz kommen. Dafür sorgt der 2.1-Aufbau mit einem großen Tiefmitteltöner und zwei Hochtönern, die dank Waveguides den Sound breit abstrahlen. Für optimale Bass-Performance wird das Töner-Ensemble von zwei großen Passivmembranen unterstützt.

Bei mittlerer Lautstärke hält der Akku bis zu 40 Stunden durch. Per USB-C lädt der MYND flott wieder auf – oder langsam, wenn man es ohnehin nicht eilig hat. Hierzu lässt sich in der zugehörigen Teufel Go App der Modus zum batterieschonenden Laden aktivieren. Der Akku wird dann deutlich langsamer und auch nicht komplett voll geladen, was die Akku-Lebenszeit verlängert.

Dank anpassbarem Tragegurt lässt sich der MYND mühelos überall mit hin nehmen. Mit Tasten am Gerät oder per App wird die Wiedergabe gesteuert, die zugehörige App ermöglicht Klanganpassungen und diverse Einstellungen, wie LED-Helligkeit und Auto-off-Timer. Ebenfalls lassen sich hier auf Wunsch die Systemtöne deaktivieren.

Farben, Preis und Verfügbarkeit

Der neue Teufel MYND kann ab sofort zum Preis von 249,99 Euro im Teufel-Webshop bestellt werden. Es stehen insgesamt vier verschiedene Farbvarianten zur Verfügung: Warm Black, Warm White, Light Mint und Wild Berry.

Fotos: Teufel.