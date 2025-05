Dreame C10: Neuer Wasserspender in Kürze bei Amazon erhältlich

Den Haushaltsgeräte-Anbieter Dreame haben wir hier ja öfter im Blog, meistens, wenn es um dessen leistungsstarke Saug- und Wischroboter geht. Nun hat Dreame mit dem Dreame C10 erstmalig einen Wasserspender vorgestellt, mit dem ihr gekühltes und auch heißes Wasser zapfen könnt.

Den Dreame C10 könnt ihr an gewünschter Stelle in eurem Zuhause platzieren. Da er nicht an die Wasserleitung angeschlossen werden muss, sondern über einen Wassertank verfügt, kann er also auch in eurem Arbeitszimmer installiert werden.

Gesteuert wird das Gerät per Knopfdruck, sprich ohne zusätzliche App. Über das Bedienfeld könnt ihr die Temperatur einstellen, die das gezapfte Wasser haben soll. Dabei könnt ihr wählen zwischen 10 und 99 Grad. Mit dem C10 lässt sich von Eiskaffee über Trinkwasser und Säuglingsnahrung bis hin zu Kaffee und Tee jedes wasserbasierte Getränk zubereiten.

Insgesamt kann der Wasserspender bis zu 600 ml Wasser pro Füllung ausgeben. Damit das Wasser keimfrei bleibt, kommt im Dreame C10 ein Filtersystem mit UV-Entkeimung zum Einsatz.

Launchtermin dürfte kurz bevorstehen

Bislang ist der Dreame C10 zwar schon bei Amazon gelistet, aber noch als „Derzeit nicht verfügbar“ markiert, wie Smart Home Assistent entdeckt hat. Aus diesem Grund ist auch keine Preisinformation verfügbar. Wenn Artikel aber bereits bei Amazon als „gelistet“ auftauchen, sind diese in der Regel auch in Kürze verfügbar.

Wenn euch der Dreame C10 interessiert, könnt ihr euch das Produkt aber bereits jetzt bei Amazon auf die Merkliste setzen, um über dessen Launch informiert zu werden.

