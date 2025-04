Govee Gaming Pixel Light angeschaut: Leuchtende Pixel-Kunst für den Schreibtisch

Das Govee Gaming Pixel Light, erstmals auf der CES Anfang Januar enthüllt, steht bei mir seit einigen Tagen auf dem Schreibtisch. Ich kann euch vor Marktstart meine Eindrücke schildern, damit ihr entscheiden könnt, ob ihr ab dem 19. Mai ein Govee Gaming Pixel Light ab 99,99 Euro kaufen wollt.

Ich habe das 32 x 32 Pixel große Gaming Light hier stehen, wobei es noch eine rechteckige Variante mit 52 x 32 Pixel geben wird. Das quadratische Display ist 13,5 Zentimeter breit wie hoch, jedoch ist die Anzeigefläche nur je 12 Zentimeter breit und hoch. Insgesamt gibt es also 1.024 Lichter, die auch bewegte Animationen als Pixel-Kunst anzeigen können.

Das Design des Govee Gaming Pixel Light ist auf Gamer ausgelegt, da seitlich noch ein paar Elemente und Beschriftungen wie „Loading“ oder „Game“ zum Einsatz kommen. Ich habe mein Pixel-Display mit dem Standfuß aufgestellt, optional ist auch eine Montage an der Wand möglich. Das mitgelieferte Netzteil sorgt für die entsprechende Stromversorgung, was bei der Montage an der Wand immer berücksichtig werden muss. Bei der Desktop-Nutzung kann man das Kabel einfach nach hinten wegführen und verstecken.

Am Display selbst gibt es auf der Oberseite ein paar Knöpfe, unter anderem einen An-Aus-Schalter sowie Knöpfe für die Lautstärke, Szenenkarussel und für eigene Shortcuts. Mit an Bord ist auch ein Lautsprecher mit 3 Watt, das Display selbst verfügt über eine Bildwiederholrate von 30 fps.

Govee Gaming Pixel Light mit der Govee App verbinden

Um das Govee Gaming Pixel Light smart steuern zu können, muss man es in der Govee Home App einrichten. Während man über die Knöpfe ein paar Szenen direkt am Gerät aktivieren kann, gibt es die volle Kontrolle nur per App.

Während die Govee App früher wirklich überladen und unübersichtlich war, finde ich die aktuelle Version der App gut. Die Übersetzungen sind zwar nicht immer korrekt gewählt, dafür sind die Funktionen für sich sprechend. Unter anderem stehen Vorlagen und Templates bereit, aus denen ihr wählen könnt.

Uhrzeit : Ihr könnt aus zwei Varianten wählen, eine digitale und eine analoge Anzeige.

: Ihr könnt aus zwei Varianten wählen, eine digitale und eine analoge Anzeige. Wetter : Nachdem ihr euren Standort angegeben hat, kann das Display die Uhrzeit und das Wetter in vier verschiedenen Designs anzeigen.

: Nachdem ihr euren Standort angegeben hat, kann das Display die Uhrzeit und das Wetter in vier verschiedenen Designs anzeigen. Finanzen : Zur Auswahl steht derzeit nur die Anzeige des Bitcoins.

: Zur Auswahl steht derzeit nur die Anzeige des Bitcoins. Timer und Stoppuhr: Über die App lässt sich ein Timer oder eine Stoppuhr starten. Die entsprechende Anzeige erfolgt auf dem Display.

Die Auswahl ist zum aktuellen Zeitpunkt noch gering, bis zum Start könnten aber noch mehr Vorlagen dazu kommen.

Szenen auf dem Display aktivieren

Darüber hinaus gibt es mehr zu entdecken, denn das Display kann auch Szenen anzeigen. Hier gibt es deutlich mehr Auswahl, zudem sind die kleinen Pixel-Animationen in Kategorien wie Spiele, Lustig und mehr unterteilt.

Mit einem Klick könnt ihr die Szene aktivieren und auf das Display spielen. Das geht bei einer aktiven Verbindung via WLAN oder Bluetooth sehr schnell. Die Anzeige selbst finde ich kontrastreich, hell und schön. Per App könnt ihr die Helligkeit natürlich justieren.

Darüber hinaus könnt ihr eigene Szenen und Motive kreieren, in dem ihr mit dem Finger jeden einzelnen Pixel auf dem Display einfärbt. Das ist bei mehr als 1.000 Pixeln sehr aufwendig, daher empfehle ich lieber die KI zu nutzen, um Bilder erstellen und als Pixel-Grafik anzeigen zu lassen.

Der AI-Bot ist so optimiert, dass ihr bei eurer Anfrage immer ein passendes Pixel-Motiv erhaltet. Einfache Anfragen wie „Katze“, „Hund“, „Hai“ und Co. spucken eine schöne Grafiken aus. Natürlich könnt ihr eure Anfrage auch erweitern und spezifizieren, um eine perfekt passende Grafik zu erhalten. Das erstellte Bild könnt ihr bearbeiten und animieren, in dem ihr das Bild dupliziert und anpasst. Zudem stehen Bewegungen bereit, um das Bild zum Beispiel nach rechts, links, oben oder unten wandern zu lassen. Hier muss man ein wenig ausprobieren, bis man was passendes gefunden hat.

Des Weiteren kann man in den DIY-Modus wechseln, in dem man Animationen nutzen und bearbeiten kann. Ihr könnt die Farben ändern und die Geschwindigkeit anpassen, ebenso könnt ihr ein eigenes Farbshema anlegen.

8-Bit-Musik passend zur Pixel-Art

Über den integrierten Lautsprecher könnt ihr zudem 8-Bit-Musik abspielen und auch hier steht eine Auswahl an Tracks bereit. Das ist ein nettes Gimmick und für solche Art an Musik sind die Lautsprecher auch ausreichend.

Govee Gaming Pixel Light: An wen richtet sich das Pixel-Art-Display?

Der Name weist auf die Zielgruppe hin: Gamer. Wer ein schönes Gaming-Setup hat und dieses aufwerten möchte, kann mit dem Govee Gaming Pixel Light schöne Pixel-Animationen zaubern. Aber auch ohne Gaming-Expertise kann man sich das Display auf den Schreibtisch stellen oder an die Wand hängen.

Fazit

Das Govee Gaming Pixel Light zeigt flüßige, kontrastreiche und witzige Animationen im Pixel-Stil an. Die Handhabung ist einfach und die App gut zu bedienen, allerdings wären mehr Grafiken und Templates schön. Über die KI kann man jedoch eigene Animationen erstellen, allerdings ist das Bearbeiten und Erstellen eigener Stile mit Aufwand verbunden und nicht immer einfach. Darüber hinaus kann man das Pixel Light mit der Govee HDMI 2.1 Sync Box verbinden, um passend zu Spielen wie LOL, Apex Legend, Mario Kart 8, Street Fighter 6, Teamfight Tactics, Dead By Daylight Pixel-Art anzeigen zu lassen.

Support für Alexa und Google ist schon mit an Bord, die Matter-Anbindung ist als Update für das zweite Quartal 2025 angekündigt. Inwieweit die Steuerung via HomeKit praktikabel ist, muss ein späterer Test zeigen. Ich gehe davon aus, dass man lediglich Szenen aktivieren kann. Die Govee-App ist jedenfalls zwingend vorausgesetzt.

Preise und Verfügbarkeit

Die quadratische Variante des Govee Gaming Pixel Light kostet 99,99 Euro, die größere, rechteckige Version kostet 119,99 Euro. Der Markstart ist für den 19. Mai geplant und ich werde euch dann entsprechend informieren.