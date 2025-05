Belkin Powerbank mit integriertem USB-C-Kabel für 19,99 Euro

Aktuell bietet Belkin drei seiner Produkte als Mai-Deal „besonders“ günstig an. Zwei Gadgets haben im März oder April bereits weniger gekostet, hier ist das Angebot also in Wirklichkeit gar kein guter Deal. Bei einem kleinen Akku sieht es dagegen anders aus: Die BoostCharge Powerbank 10K mit integriertem Kabel ist zum ersten Mal reduziert.

Das noch relativ neue Produkt kostete bisher 29,99 Euro und ist jetzt auf 19,99 Euro (Amazon-Link) reduziert. Und das nicht nur in der Basis-Farbe Schwarz, sondern auch in den Varianten Rosa und Blau. Ihr habe also die Qual der Wahl.

Die Powerbank verfügt über eine Kapazität von 20.000 mAh und kann ein iPhone oder ein anderes Gerät über das integrierte USB-C-Kabel mit einer Leistung von 20 Watt aufladen.

Leider etwa schwache Leistung beim Laden von zwei Geräten

Falls ihr ein längeres Kabel verwenden möchtet, steht ein zusätzlicher USB-C-Anschluss zur Verfügung. Prinzipiell können auch zwei Geräte gleichzeitig geladen werden, das allerdings nur mit einer geteilten Leistung von 15 Watt. Wirklich empfehlenswert ist das also nicht, besser lädt man die Geräte nacheinander. Interessanter ist der zweite Anschluss aufgrund der Tatsache, dass Passthrough-Laden ermöglicht wird. Ihr könnt also nachts mit einem Ladegerät die Powerbank und euer iPhone aufladen und seid am nächsten Morgen perfekt ausgerüstet.

Im Handel gibt es sicherlich günstigere No-Name-Powerbanks, die weniger als 19,99 Euro kosten. Wenn ihr Wert auf ein Markenprodukt legt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist die Belkin-Powerbank definitiv ein interessanter Kandidat. Vielleicht nicht für den regulären Preis, wohl aber für die reduzierten 19,99 Euro. Was vielleicht ebenfalls ganz interessant ist und für die Powerbank spricht. Für das Gehäuse hat Belkin 72 Prozent recycelten Kunststoff verwendet.

