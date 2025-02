Apple Geschenkkarte: 10 Prozent Bonus bei Penny mitnehmen

In der Vergangenheit war Rewe immer eine gute Anlaufstelle, um ein paar Euro beim Kauf von Apple Geschenkkarten zu sparen. Die Rabatte wurden dort im Zusammenspiel mit Payback realisiert, doch diese Kooperation endete ja bekanntlich mit Ablauf des letzten Jahres. Die nächste Chance, ein wenig Geld zu sparen, gibt es jetzt bei Penny.

Bei Penny könnt ihr in dieser Woche, also noch bis zum 15. Februar 2025, eine Apple Geschenkkarte im Wert von 25, 50 oder 100 Euro kaufen und erhaltet einen Penny-Einkaufsgutschein im Wert von 10 Prozent. Beim Kauf einer Geschenkkarte für 50 Euro gibt es folglich einen Gutschein in Höhe von 5 Euro.

Der Gutschein wird auf den Kassenbon gedruckt und muss bis zum 31. März 2025 eingelöst werden. Der Einkaufswert muss mindestens 10 Euro betragen und einige Produkte wie Tabakwaren oder aufladbare Geschenkkarten sind ausgenommen. Prinzipiell müsstet ihr mit dem Einkaufsgutschein also auch eine weitere Apple Geschenkkarte kaufen können, denn die sind ja nicht aufladbar sondern haben einen festen Wert. Oder ihr kauft einfach erst die Geschenkkarte und macht dann direkt euren Wocheneinkauf.