Apple Music: Neues Transfer-Tool macht Wechsel von Spotify und Co. einfacher

Der Markt der Musikstreaming-Dienste ist gut gefüllt. Das Problem: Ist man lange bei einem Anbieter unterwegs gewesen und will dann, beispielsweise aufgrund eines guten Angebots, zu einem anderen Dienst wechseln, möchte man natürlich auch die eigenen Playlists und gesicherten Alben mit umziehen lassen. Oft sind dazu Drittanbieter-Apps oder -Services notwendig.

Offenbar hat auch Apple diese Problematik erkannt und nun ein Transfer-Tool ins Leben gerufen, das zukünftigen Nutzern und Nutzerinnen von Apple Music den Umzug von einem anderen Musikstreaming-Dienst erleichtern soll. Derzeit befindet sich das Feature aber offenbar noch in einer erweiterten Testphase oder wird erst nach und nach veröffentlicht: In Neuseeland und Australien ist das Tool bereits verfügbar, wie einem Apple Support-Dokument zu entnehmen ist. Erste Hinweise auf das Transfer-Tool tauchten bereits im Februar 2024 auf, als ein Android-User diese Option in der Apple Music-Beta für Android entdeckte.

Um den Transfer zu Apple Music abzuwickeln, arbeitet Apple mit SongShift zusammen. Letzteres ist eine App, die Playlists plattformübergreifend zwischen verschiedenen Musikstreaming-Diensten transferiert. Um die Funktion als Apple-User zu verwenden, muss man allerdings nicht manuell bei SongShift vorstellig werden, sondern kann eine in Apple Music integrierte Option von SongShift verwenden. Auf diese Weise könnte Apple Personen, die über eine große Musiksammlung bei anderen Streamingdiensten verfügen, den Umzug deutlich erleichtern und damit entsprechende Anreize zum Wechsel bieten.

Apple bietet Alternativen für nicht gefundene Songs an

Um Song- und Playlist-Transfers zu initiieren, können Personen mit einem aktiven Apple Music-Abonnement in Neuseeland und Australien entweder die Webversion von Apple Music, oder auch die entsprechenden Apps für iOS, iPadOS oder Android verwenden. Natürlich wird auch der Nutzername und das Passwort für den alten Musikstreaming-Service noch benötigt. Die zu übertragenden Inhalte unterscheiden sich je nach Anbieter.

Nutzt man ein iPhone oder iPad, navigiert man zunächst zu den Einstellungen des Geräts und sucht dort nach den Settings für die Apple Music-App. Dort sollte dann eine Option namens „Musik von anderen Musikdiensten übertragen“ geben, die auch eine Liste der unterstützten Musikdienste enthält. Dort lässt sich dann auch auswählen, was man übertragen möchte. Apple Music sucht dann im Anschluss nach passenden Titeln im Apple Music-Katalog und fügt sie der Apple Music-Bibliothek hinzu. Wird ein Song nicht gefunden, zeigt Apple alternative Versionen an.

Bislang ist noch unklar, ob und wann das Transfer-Tool für Musikstreaming-Dienste zu Apple Music auch nach Deutschland kommt. Da Apple das Feature aber bereits in zwei Ländern offiziell anbietet, ist davon auszugehen, dass die Option über kurz oder lang auch in europäischen Ländern verfügbar gemacht wird.