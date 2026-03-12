Apple Music und TikTok: Neue Features fürs Musikhören

TikTok (App-Store-Link) führte neue Funktionen im Bereich Musikwiedergabe ein. Künftig können Nutzer von Apple Music und TikTok zum Beispiel vom neuem Feature „Play Full Song“ profitieren. Die Kooperation zwischen beiden Plattformen ermöglicht es Abonnenten von Apples Streamingservice, auf TikTok entdeckte Songs in voller Länge abzuspielen, ohne die App zu verlassen. Verfügbar ist die Funktion dann auf der „Für dich“-Seite und der Sound-Detail-Seite. Der Rollout ist gestartet und soll in den nächsten Wochen abgeschlossen sein.

Bisher konnten Nutzer über die Funktion „Add to Music App“ entdeckte Titel in einem beliebigen Streamingdienst speichern. Mit dem neuen Feature wird dieser Vorgang für Apple-Music-Kunden obsolet. Durch einen Klick auf den „Play Full Song“-Button öffnet sich nämlich ein Apple-Music-Player, der nicht nur den ausgewählten Song, sondern im Anschluss auch personalisierte Empfehlungen abspielt. Nutzer können die Titel zudem in ihrer Mediathek speichern oder direkt zu Playlists hinzufügen. Die Wiedergabe erfolgt über Apples Dienst, sodass Streams wie gewohnt vergütet werden und Künstler sowie Rechteinhaber unterstützt werden.

Die Integration basiert auf Apples MusicKit und schafft eine direkte Verbindung zwischen der Entdeckung auf TikTok und dem Hörerlebnis auf Apple Music. Ole Obermann, Verantwortlicher bei Apple, betont: „Mit Play Full Song können Abonnenten nahtlos von der Entdeckung eines Tracks auf TikTok zur vollständigen Wiedergabe wechseln, ohne den Ablauf zu unterbrechen.“

Apple Music und TikTok launchen außerdem „Listening Party“

Neben „Play Full Song“ führen TikTok und Apple Music die Funktion „Listening Party“ ein. Diese ermöglicht es Künstlern und Fans, gemeinsam Musik zu erleben. In einer geteilten Umgebung können Nutzer Songs in Echtzeit hören, sich austauschen und direkt mit dem Künstler interagieren. Die neuen Features werden in den kommenden Wochen weltweit ausgerollt. Für Abonnenten von Apples Streamingdienst bedeutet dies ein durchgängiges Musikerlebnis: von der Entdeckung über die vollständige Wiedergabe bis hin zu geteilten Hörerlebnissen.