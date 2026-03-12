Apple feiert sich selbst und 50 Jahre „thinking different“

Am 1. April 1976 wurde Apple gegründet. Wer kurz nachrechnet, wird schnell feststellen, dass in diesem Jahr der 50. Geburtstag des Unternehmens gefeiert wird. Ein besonderer Anlass, auf den sich Apple bereits jetzt vorbereitet.

Unter anderem hat Tim Cook auf der Apple-Website einen Brief veröffentlicht. In der übersetzen deutschen Fassung schreibt der Apple-Chef: „Vor 50 Jahren wurde in einer kleinen Garage eine große Idee geboren. Apple entstand aus dem einfachen Gedanken, dass Technologie persönlich sein sollte. Und diese Überzeugung – zu dieser Zeit radikal – hat alles verändert.“

Apple will Kreativität, Einfluss und Innovationen feiern

Der bevorstehende runde Geburtstag ist für das Unternehmen ein Anlass, die Menschen und Communities zu feiern, die Apple auf dieser Reise begleitet haben – und die Idee, die seit jeher im Mittelpunkt steht: „Think different“. Für Apple war dieses Andersdenken von Anfang an Teil der eigenen DNA und hat maßgeblich dazu beigetragen, Produkte zu entwickeln, mit denen sich Menschen ausdrücken, vernetzen und kreativ werden können.

„Thinking different, anders zu denken, war von Anfang an ein wesentlicher Teil der DNA von Apple“, sagt Tim Cook. „Das hat uns dazu motiviert, Produkte zu entwickeln, mit denen Menschen sich ausdrücken, miteinander in Verbindung treten und etwas Wunderbares schaffen können. Anlässlich unseres 50. Geburtstags sind wir allen, die Teil dieser Reise waren und weiterhin Inspiration für unsere Zukunft liefern, zutiefst dankbar.“

Wir sind gespannt, was sich Apple rund um den Geburtstag in knapp drei Wochen noch alles einfallen lässt. Gleichzeitig richtet Apple den Blick aber auch nach vorne. Schon seit den Anfangstagen verfolgt das Unternehmen die Überzeugung, dass Technologie allein nicht ausreicht – erst an der Schnittstelle von Technologie, Kultur und menschlicher Kreativität entstehen Produkte mit echter Bedeutung.