HörBär: Kinder-App sammelt passende Inhalte von Apple Music

Bei uns zu Hause steht die Tigerbox weiterhin hoch im Kurs. Dort entdeckt mein Sohn, mittlerweile oft gemeinsam mit meiner Tochter, immer wieder neue Hörspiele und Geschichten. Allerdings ist für den angeschlossenen Streaming-Dienst Tigertones ein zusätzliches Abonnement notwendig. Dass es auch anders geht, zeigen Apps wie HörBär (App Store-Link).

Falls ihr kein Problem damit habt, eurem Kind für das nächste Hörspiel-Erlebnis ein iPhone oder iPad in die Hand zu drücken, und ihr zudem ein aktives Abonnement bei Apple Music habt, dann ist HörBär durchaus eine interessante Alternative. Die App ist kindersicher gestaltet, schlägt passende Inhalte selbstständig vor und erlaubt euch natürlich auch, selbst auf die Suche zu gehen.

HörBär merkt sich immer die richtige Stelle im Hörspiel

So könnt ihr in HörBär unter anderem Lieblinge festlegen. Diese werden mit einem passenden Icon dargestellt und sind so selbst für Kinder, die bislang nicht lesen können, einfach zu unterscheiden. Mit wenigen Fingertipps landet man so beim gewünschten Hörspiel, das dann ebenso einfach abgespielt und pausiert werden kann.

HörBär bietet dabei einige spannende Features. So merkt sich die App selbst bei mehreren Hörspielen immer die letzte Position und erlaubt ein einfaches Fortsetzen der Geschichte. Laut Angaben des Entwicklers stehen auf Apple Music rund 5.000 Hörspiele für Kinder bereit, die in HörBär definitiv kindgerecht präsentiert werden.

Vollversion der App kostet Geld

Der Download der App und der Zugriff auf die ersten paar Hörspiele ist kostenlos. Danach ist leider ein Abonnement notwendig, das entweder 3,99 Euro pro Woche oder 29,99 Euro im Jahr kostet. Warum der Preis für eine Woche so exorbitant hoch ist, kann ich euch leider nicht sagen, umgerechnet wären das über 200 Euro. Es läuft also ganz klar auf das Jahresabo hinaus.

Bei einer ordentlichen Weiterentwicklung der App würde dieser Betrag für mich aber wohl in Ordnung gehen. Auf der Roadmap des deutschsprachigen Entwicklers steht unter anderem eine Unterstützung für Apple CarPlay, was ich sehr begrüßen würde. Ebenso sind mehrere Profile für verschiedene Kinder, Family-Sharing und eine Siri-Integration auf der Roadmap zu finden.