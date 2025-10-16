Tigerbox Touch Plus jetzt in drei neuen limitierten Farben

Während ich diese Zeilen heute Morgen schreibe, liegt mein sechsjähriger Sohn noch neben mir im Bett. Er hat Ferien, ist frecherweise trotzdem schon früh wach und hört natürlich Geschichten auf seiner Tigerbox. Leo Lausemaus und Dinotrux durfte ich heute schon mit anhören – eine grandiose Kombination. Falls auf dem Wunschzettel eurer Kinder auch die Tigerbox Touch Plus steht, gibt es jetzt spannende Neuigkeiten.

Gleichzeitig mit dem Start der neuen Tigerbox mini für kleinere Kinder gibt es die Tigerbox Touch Plus für Kinder ab vier Jahren jetzt in drei neuen Farben. Als limitierte Sonderedition könnt ihr den Kinder-Lautsprecher jetzt auch in den Farben Coral Beach, Miami Sky und Royal Sun bestellen. Passend dazu gibt es jeweils einen farblich abgestimmten Silikon-Bumper.

Das sind die drei neuen Farben für die Tigerbox Touch Plus

Die neuen Modelle bekommt ihr natürlich im Online-Shop des Hamburger Herstellers Tigermedia. Zwei Farben sind auch schon zur einfachen Bestellung bei Amazon verfügbar.

tigerbox TOUCH PLUS ( Royal Sun / dunkelblau ) - ltd. Edition: Smarte Hörbox für... DIE SMARTE HÖRBOX FÜR KINDER: Die tigerbox TOUCH PLUS ist das moderne Kinder Radio mit großem Farb-Touchdisplay, sattem Stereo-Klang, Nachtlicht...

DURCHDACHTE FEATURES: Altersfilter, Sleeptimer, individuelle Nutzungsdauer und Zeitfenster sowie LED-Leiste machen die Hörspielbox zum flexiblen...

Das alles kann der Kinder-Lautsprecher

Aus unserem Kinderzimmer ist die Tigerbox jedenfalls nicht mehr wegzudenken. Über die Tigertones-App können wir Helden und Themen sowie einen Altersbereich festlegen. Die Inhalte werden dann auf dem Display der Tigerbox angezeigt und unser Sohn kann dort selbst auswählen, was er hören möchte. Jede Woche werden dabei neue Inhalte hinzugefügt, so dass immer wieder neue Hörspiele zur Verfügung stehen – ohne dass man sich darum kümmern muss.

Für die Nutzung des Streaming-Dienstes ist dabei ein Tigertones Ticket notwendig. Für 13 Monate zahlt man bei Amazon derzeit 99,99 Euro, das sind umgerechnet 7,69 Euro pro Monat. Gemessen an der Zeit, die die Tigerbox Touch Plus monatlich bei uns im Einsatz ist, ist das ein verschwindend geringer Betrag, den wir gerne bezahlen.