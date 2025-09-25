Tigerbox mini: Neuer Kinder-Lautsprecher startet am 10. Oktober

Auf dem Markt der Kinder-Lautsprecher ist derzeit einiges los. Erst in der vergangenen Woche ist die Tigerbox 2 mit den neuen Tonieplay Games auf den Markt gekommen. Mit der neuen Generation will der Düsseldorfer Hersteller noch mehr Kinderzimmer erreichen und hat damit durchaus gute Chancen, wie wir im ersten Testbericht festhalten konnten. Aber auch die Konkurrenz ist fleißig.

Die Tigerbox mini wurde ja schon im vergangenen Jahr angekündigt und kann seit Juli vorbestellt werden. Jetzt können wir endlich ein ganz konkretes Datum nennen: Ab dem 10. Oktober ist es endlich soweit, dann wird die Tigerbox mini auf den Markt kommen. Bestellen könnt ihr sie schon jetzt für 129,99 Euro auf Amazon.

Die wichtigsten Details zur Tigerbox mini auf einen Blick

Während die Tigerbox Touch ältere Kinder ab vier Jahren ansprechen soll, ist die Tigerbox mini für jüngere Kids gedacht. Schon für Babys können Eltern passende Klänge zum Einschlafen, Wickeln oder für erste Bewegungsspiele abspielen. Kinder ab drei Jahren entdecken ihre Lieblingsgeschichten und -lieder dann ganz selbstständig. Dabei wird jeder Titel, der auf die Tigerbox Mini gelangt, von den Eltern selbst ausgewählt.

Was besonders praktisch ist: Ist bereits ein älteres Kind im Haus mit der Tigerbox Touch unterwegs, kann der gleiche Streaming-Account auch für den kleinen Mini-Lautsprecher verwendet werden. Man zahlt für das „Tigertones“-Abo also nur ein einziges Mal. Wer das nicht mag, kann die Tigerbox Mini auch mit Tigercards füllen, die mit den Figuren der Toniebox vergleichbar sind.

Besonders gespannt bin ich auf das integrierte Display, das bewusst klar und übersichtlich gestaltet ist, sodass Kinder ab drei Jahren ihre Lieblingsinhalte selbstständig abspielen können. Wie gut das funktioniert, werde ich ganz sicher im Oktober für euch herausfinden.

tigermedia tigerbox MINI Starterset Kalli Kauz, Audio-Streamingbox für Kinder mit... Vielfalt schon beim ersten Hören! Die tigerbox MINI ist die smarte Hörbox für kleine Kinder mit direktem Zugang zum Audio-Streamingdienst...

Speziell für Babys und Kleinkinder – Beruhigende Klänge und Lieder begleiten durch den Tag, Hörspiele und erste Hörbücher sorgen für...

Mit Nodi Flip steht bereits der nächste Kandidat in den Startlöchern

Langsam in Schwung kommt auch der Nodi Flip, über den wir ja bereits vor einigen Wochen berichtet hatten. Die Besonderheit hier ist die Anbindung an Spotify, was Kosten nach dem Kauf minimieren soll. Cooler als Handy und Tablet, verspricht der Hersteller auf seiner Webseite.

Wie viel Potenzial im Nodi Flip steckt, das werde ich ebenfalls bald herausfinden. Ein Testgerät soll sich in Kürze auf den Weg zu mir machen, so dass ich euch bereits zum Start der Vorbestellungen mit den ersten Eindrücken versorgen kann. Der eigentliche Verkaufsstart wird aber erst im Frühjahr 2026 erfolgen.