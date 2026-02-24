Ugreen Nexode: Praktisches Ladegerät mit drei Ports für 12,98 Euro

Manchmal braucht man einfach ein ganz simples Ladegerät, ohne irgendwelche Extras wie 140 Watt Leistung oder Display. Genau für diese Zwecke ist das günstige Ugreen Nexode Ladegerät (Amazon-Link) mit 45 Watt Leistung ausreichend. iPhone, iPad oder auch mal ein altes USB-A-Gerät können damit wunderbar aufgeladen werden.

Der Preis des Netzteils schwankt auf Amazon immer wieder zwischen 12,98 Euro und 19,99 Euro. Aktuell könnt ihr wieder zum reduzierten Preis zuschlagen und mit Prime ist die Lieferung zu euch nach Hause natürlich kostenlos.

Das Ugreen Nexode Ladegerät bietet zwei USB-C-Ports und einen klassischen USB-A-Anschluss. Ein Gerät kann mit maximal 45 Watt geladen werden, beim Anschluss mehrerer Geräte verteilt sich die Leistung auf die verschiedenen Ports. Wie genau die Leistungsverteilung aussieht, könnt ihr der folgenden Grafik entnehmen.

Viel mehr gilt es bei so einem Basis-Produkt eigentlich nicht mehr zu beachten. Ugreen kommt zwar aus China, mittlerweile würde ich den Hersteller aber definitiv als renommierte Marke auf dem Gebiet einordnen. Der reduzierte Preis von 12,98 Euro wird vermutlich noch einige Tage gelten.