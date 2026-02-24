Steps: Neuer Schrittzähler mit integrierter Social Media- und Spiele-Sperre

Zehntausend Schritte am Tag: Dieser Wert geistert seit Jahren durch Fitness-Apps und Werbekampagnen, hat aber mehr mit Marketing als mit Medizin zu tun. Praktisch ist er trotzdem. Eine Zahl, die ohne große Berechnungen zeigt, ob man sich heute schon genug bewegt hat. Genau hier setzt die neue iPhone‑ und Apple‑Watch‑App Steps an, die diesen abstrakten Wert in bunte Animationen, übersichtliche Dashboards und eine Portion Gamification übersetzt.

Steps (App Store-Link) ist seit kurzem für das iPhone und die Apple Watch im deutschen App Store verfügbar und kann kostenlos heruntergeladen werden. Die Anwendung benötigt mindestens iOS 17.0 und watchOS 10.0 oder neuer auf den Geräten und nimmt zudem rund 42 MB an Speicherplatz in Anspruch. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden. Wer alle Features freischalten will, kann ein Abo für 1,99 Euro/Monat, 9,99 Euro/Jahr oder auch eine Lifetime-Lizenz für 22,99 Euro erwerben.

Statt nur stupide Zahlenkolonnen anzuzeigen, visualisiert Steps einzelne Trainings als Animation und bereitet die tägliche Bewegung in klaren Übersichten auf. Die App liest die ohnehin vorhandenen Bewegungsdaten aus Apple Health aus, zählt Schritte automatisch und zeigt dazu Distanz, geschätzte Kalorien sowie stündliche, wöchentliche und monatliche Auswertungen an, ohne dass man Daten manuell eintragen muss. Wer möchte, kann seine Aktivitäten als tägliche Herausforderung mit Streaks sehen und sich nach dem Sport an den detaillierten Auswertungen erfreuen.

Jede Menge Statistiken, GPX-Export und Homescreen-Widgets

Optisch spielt Steps bewusst die Designkarte und grenzt sich damit von den üblichen, eher nüchternen Schrittzählern ab. Neben der iPhone‑App gibt es eine eigenständige Watch‑App, mit der Workouts direkt am Handgelenk gestartet werden können, ergänzt um Widgets in verschiedenen Größen für den Homescreen und Watch‑Komplikationen für den schnellen Blick zwischendurch. Für Statistikfans liefert Steps Jahresübersichten und persönliche Bestwerte wie längste Distanz oder schnellstes Tempo, inklusive GPX‑Export und teilbaren Grafiken fürs Prahlen im Freundeskreis.

Was aber unterscheidet Steps von Klassikern wie Pedometer++? Fast alle Schrittzähler-Apps greifen auf dieselben HealthKit‑Daten zu und liefern identische Schrittzahlen. Steps positioniert sich aber als funktionsreichere Alternative mit deutlich stärkerem Fokus auf Auswertung und Visualisierung. Neben dem reinen Schrittzähler unterstützt die App mehr als 20 Trainingsarten, von Laufen über Radfahren und Schwimmen bis hin zu Krafttraining. Zudem kombiniert Steps so auch ein Trainingsprotokoll, eine Statistikzentrale und eine Motivationshilfe in einer Oberfläche.

Das eigentliche Alleinstellungsmerkmal ist jedoch eine Funktion namens „App Lock“. Über Apples Bildschirmzeit‑Schnittstelle sperrt Steps auf Wunsch ausgewählte Apps, etwa Instagram oder das Lieblingsspiel – und zwar so lange, bis das vorher definierte Tagesziel erreicht ist. Wer sich 8.000 Schritte vornimmt, kommt also erst wieder in die Timeline, wenn die Zahl steht. Nach Mitternacht startet der ganze Spaß automatisch neu. Mit dieser Vorgehensweise werden auf kluge Art und Weise zwei Dinge verknüpft, die uns alltäglich beschäftigen: Die iPhone-Nutzung und das schlechte Gewissen, noch nicht genug gelaufen zu sein.