Hörspielzentrale erkennt dank Apple Health, wann ihr einschlaft

Es gibt nichts Besseres als ein Hörspiel zum Einschlafen. Abends eine Folge TKKG mit meinen Schlafkopfhörern von Anker – und es dauert keine 15 Minuten, bis ich im Land der Träume angekommen bin. Für etwas mehr Komfort mit Hörspielen in Apple Music sorgt seit einiger Zeit die Hörspielzentrale (App Store-Link) für iPhone und iPad.

Ein Großteil der Funktionen in der Hörspielzentrale steht kostenlos zur Verfügung. Einige Premium-Features gibt es leider nur gegen Bezahlung, wobei recht faire 1,99 Euro pro Monat oder 14,99 Euro pro Jahr fällig werden. Das sind umgerechnet rund 4 Cent am Tag. Mit dem Update auf Version 1.9.0 ist eine interessante Premium-Funktion dazu gekommen.

Der aus Deutschland stammende Entwickler hat einen Sleep-Timer eingebaut, der im Zusammenspiel mit Apple Health funktioniert. Wenn ihr abends zum Einschlafen ein Hörspiel hört und dabei die Apple Watch tragt, wird in Apple Health die genaue Zeit festgehalten, zu der ihr eingeschlafen seid. Am nächsten Morgen können diese Daten von der Hörspielzentrale abgerufen werden und die Wiedergabeposition im Hörspiel wird genau an die korrekte Position gesetzt.

Das sagt der Entwickler zu den In-App-Käufen

„Der Sleep-Timer mit Health Daten ist die einzige neue Funktion, die Premium ist. Ich versuche, möglichst viele Funktionen kostenfrei anzubieten, aber ich muss auch meine Entwicklung decken“, sagt Philipp Steiner. „In Version 1.8.0 wurden gar keine neuen Funktionen mit Premium hinzugefügt und in dieser Version habe ich die Paywall aus dem Onboarding entfernt. Somit kann man 95 Prozent der App nutzen, ohne überhaupt einmal eine Paywall gesehen oder eine Einschränkung gefühlt zu haben.“ Keine schlechte Einstellung, wie wir finden.

Aber was ist mit dem neuesten Update noch hinzugekommen? Hörspiele können nun zu einer Wiedergabeliste hinzugefügt und nacheinander abgespielt werden. Außerdem gibt es einen neuen Statistikbereich, in dem ihr genau sehen könnt, wie viele und welche Hörspiele ihr gehört habt. Die Daten wurden im Hintergrund schon seit November gesammelt, so dass ihr direkt eine umfassende Statistik abrufen könnt, wenn ihr die Hörspielzentrale schon länger nutzt.