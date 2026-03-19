AirPods Max 2 bringen die Gerüchteküche durcheinander

Am Montag hat Apple die AirPods Max 2 vorgestellt. Die Over-Ear-Kopfhörer aus Cupertino haben ein unverändertes Design gegenüber der ersten Generation, sind im Inneren dank eines neuen Chips und etlichen neuen Funktionen aber ordentlich aufgemotzt. Sie können ab dem 25. März für 579 Euro vorbestellt werden und kommen dann Anfang April offiziell in den Handel. Hier könnt ihr noch einmal alle Details zur neuen Generation nachlesen.

Ursprünglich sind die AirPods Max im Jahr 2020 erschienen und seitdem gab es nur Farbänderungen und einen Wechsel von Lightning auf USB-C. Auch mit der neuen Generation bleibt das Design wie gesagt unverändert – doch daran könnte sich schon bald etwas ändern.

Leichtere AirPods Max waren angeblich für 2027 geplant

Es wurde bereits in der Vergangenheit berichtet, dass Apple für 2027 an einer komplett neuen Generation für die AirPods Max mit einem deutlich leichteren Design arbeiten würde. Kommt dieser von Ming-Chi Kuo vermutete Zeitplan nun ins Wanken? Bei Apple weiß man ja nie so genau, in diesem Jahr sollen ja auch wieder neue AirPods Pro erscheinen, obwohl die AirPods Pro 3 erst im vergangenen Herbst gestartet sind. Davon sind die ganzen Apple-Analysten jedenfalls überzeugt.

Solltet ihr schon länger ein Auge auf die AirPods Max geworfen haben, dann dürfte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um endlich zuzuschlagen. Ohnehin waren die Over-Ear-Kopfhörer von Apple in den letzten Jahren ziemlich preisstabil, so dass hier in den nächsten Monaten keine großen Sprünge nach unten zu erwarten sind. Solltet ihr dagegen auf das nächste große Update mit einem neuen Design warten, dann können wir euch schon jetzt verraten: Nach den AirPods Max 3 kommen sicherlich auch irgendwann die AirPods Max 4. Und vielleicht schafft es Apple dann ja sogar, endlich mal eine ordentliche Tasche zum Transport der AirPods Max zu bauen…