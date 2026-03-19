Belkin BoostCharge Pro: 2-in-1 Kabel zum zum doppelten Laden

Wenn das USB-C-Netzteil nicht genug Anschlüsse hat oder ihr einfach ein wenig den Kabelsalat reduzieren möchtet, dann hat Belkin das passende Zubehör für euch auf Lager. Der für seine Premium-Produkte bekannte Hersteller bietet nun auch ein USB-C-Kabel mit zwei Enden an. Das Belkin BoostCharge Pro 2-in-1 Kabel könnt ihr für 24,99 Euro (Amazon-Link) bestellen.

Bei der 1,5 Meter langen Strippe handelt es sich um ein Y-Kabel, an dessen Enden zwei Geräte zum Aufladen angeschlossen werden können. Das Kabel unterstützt dabei eine maximale Leistung von 140 Watt, wobei diese bei zwei angeschlossenen Geräten aufgeteilt wird.

Die Leistungssteuerung erfolgt dabei intelligent, denn die angeschlossenen Geräte können erkannt werden. Wenn ihr beispielsweise sein MacBook Pro und ein iPhone gleichzeitig aufladet, teilt sich die Leistung auf 100 Watt und 40 Watt auf.

Das neue 2-in-1 Kabel von Belkin unterstützt auch die Datenübertragung, allerdings mit Einschränkungen. Daten werden natürlich nur vom Anfang bis zum Ende des Kabels übertragen und nicht von einem Ende zum anderen Ende. Außerdem ist die Geschwindigkeit auf 480 Mbit/s begrenzt, was für große Datenmengen nicht unbedingt perfekt ist. Mir ist aber kein Kabel dieser Art bekannt, das in dieser Disziplin besser abschneidet.

Belkin BoostCharge Pro 2-in-1 USB C auf USB C Ladekabel 140 W, Geflochtenes Kabel mit... ZWEI GERÄTE MIT EINEM KABEL LADEN: Dieses 2-in-1-Kabel ermöglicht mit zwei USB-C-Anschlüssen das Laden beliebiger USB-C-Geräte wie iPhone...

SCHNELLES LADEN VON LAPTOPS UND ANDEREN GERÄTEN: Mit USB-C Power Delivery liefert dieses 2-in-1-Kabel 140 W zum schnellen Laden eines MacBook Pro...

Die Alternative von Anker ist länger und günstiger

Das gilt auch für das Konkurrenzprodukt von Anker, das wir hier im Blog bereits erwähnt haben. Die 180 Zentimeter lange Variante bekommt ihr bei Amazon derzeit für reduzierte 15,99 Euro, das sind mal eben 9 Euro weniger als bei Belkin.

Die Leistung ist mit bis zu 140 Watt und 480 Mbit/s identisch, dafür bietet Anker noch ein kleines Extra. Am doppelten Ende ist ein kleiner Kabelbinder angebracht, der nach vorn und hinten geschoben werden kann. So können die beiden losen Enden einfach miteinander verbunden werden, was noch einmal für ein bisschen mehr Ordnung sorgt.