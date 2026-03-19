Apple TV präsentiert „Outcome“: Keanu Reeves in einer schwarzen Komödie

Apple TV hat heute den Trailer zu „Outcome“ veröffentlicht, einer schwarzen Komödie mit einem prominenten Cast, darunter Keanu Reeves, Jonah Hill, Cameron Diaz, David Spade und Martin Scorsese. Der Originalfilm wird ab Freitag, dem 10. April 2026, exklusiv auf Apple TV zum Streamen verfügbar sein.

In „Outcome“ schlüpft Keanu Reeves in die Rolle von Reef Hawk, einem gefeierten Hollywood-Star, der mit einem kompromittierenden Video erpresst wird. Um seinen Ruf zu retten, versucht er, sich bei allen zu entschuldigen, denen er möglicherweise Unrecht getan hat. Unterstützt wird er dabei von seiner langjährigen Freundin Kyle (Cameron Diaz), seinem Krisenanwalt Ira (Jonah Hill) und weiteren Vertrauten. Die Handlung dreht sich um die Frage, wer hinter der Erpressung steckt und wie Reef sich aus der Affäre ziehen kann. Regie führte Jonah Hill, der gleichzeitig auch als Co-Autor neben Ezra Woods in Erscheinung tritt.

Verfügbarkeit und Preismodelle

Apple TV setzt mit „Outcome“ erneut auf hochkarätige Inhalte, um die eigene Plattform weiter zu stärken. In Deutschland kostet das Abo 9,99 Euro pro Monat, wobei die Neukundschaft eine kostenlose einwöchige Testphase nutzen kann. Zudem ist Apple TV im Paket Apple One enthalten.

Die breite Verfügbarkeit über verschiedene Geräte sorgt dafür, dass Nutzer und Nutzerinnen den Film auf nahezu jedem Gerät streamen können. Wer „Outcome“ sehen möchte, hat daher zahlreiche Optionen: Die Apple TV-App ist auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, Apple Vision Pro, Android, PlayStation, Xbox, Roku, Amazon Fire TV, ausgewählten Smart-TVs sowie im Web unter tv.apple.com/de verfügbar.

Mit „Outcome“ unterstreicht Apple TV erneut den eigenen Anspruch, hochwertige und exklusive Inhalte anzubieten. Die Kombination aus einem Star-Cast, einer fesselnden Handlung und der Verfügbarkeit auf zahlreichen Geräten macht den Film zu einem vielversprechenden Titel für Fans von schwarzen Komödien. Wer einen ersten Einblick bekommen möchte, kann sich abschließend den Trailer zu „Outcome“ ansehen oder die Detailseite zum Film bei IMDb besuchen.