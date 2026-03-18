Meross MST200: Zwei Zonen, smarte Bewässerung und Wettersteuerung

Der chinesische Smart-Home-Spezialist Meross hat mit dem MST200 einen neuen Bewässerungscomputer auf den Markt gebracht, der Gartenfans mehr Flexibilität und Effizienz bietet. Damit positioniert sich Meross als ernstzunehmende Alternative zu etablierten Anbietern im Bereich smarter Gartenbewässerung.

Im Gegensatz zum Vorgänger MST100 ermöglicht der MST200 die Steuerung von zwei unabhängigen Bewässerungszonen. Das macht das Gerät besonders attraktiv für Gartenbesitzer und -besitzerinnen mit unterschiedlichen Flächen wie Rasen, Beeten oder sonnenexponierten Bereichen. Jede Zone lässt sich individuell programmieren, sei es über die Meross-App oder direkt am Gerät. So kann etwa der Rasen morgens und das Beet abends bewässert werden, ohne dass manuell eingegriffen werden muss.

Ein zentrales Feature des MST200 ist die wetterabhängige Bewässerung. Das System greift auf lokale Wetterdaten zurück und passt die Bewässerung automatisch an: Bei Regen, Frost oder starkem Wind wird die Bewässerung pausiert. Dadurch wird verhindert, dass Pflanzen zu ungünstigen Zeiten gegossen werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Wasser zu sparen und Staunässe zu vermeiden. Diese intelligente Steuerung soll nicht nur die Pflanzen schützen, sondern auch die Umwelt entlasten.

Kompatibilität mit Apple Home und Meross-Hubs

Für den Betrieb des MST200 ist ein Meross-Hub erforderlich. Wer bereits einen Hub besitzt, kann diesen weiterverwenden: Der MSH400 unterstützt bis zu 24 Geräte und lässt sich in Apple Home integrieren, während der MSH450 bis zu 32 Geräte steuern kann, aber nicht mit Apple Home kompatibel ist. Diese Kompatibilität macht den MST200 besonders für User interessant, die ihr Smart-Home-System erweitern möchten.

Mit dem neuen Bewässerungscomputer MST200 setzt Meross auf mehr Leistung, Flexibilität und Nachhaltigkeit. Die Möglichkeit, zwei Zonen unabhängig zu steuern, die wetterabhängige Bewässerung und die Integration in bestehende Smart-Home-Systeme machen das Gerät zu einer lohnenswerten Investition für Gartenliebhaber.

Während die EU-Version mit Adapter für hiesige Steckdosen im Onlineshop des Herstellers noch nicht verfügbar ist, kann das Gerät bereits über Amazon in zwei Varianten bestellt werden: Die Basisversion ohne Hub kostet 99,99 Euro, die Version mit Hub wird zur Einführung mit einem 20-prozentigem Rabatt für 119,99 Euro angeboten.