HomeKit Secure Video seit gestern mit Problemen

Apple arbeitet am Fehler

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Aqara Türklingel-Kamera G400 ist an einer Hauswand angebracht

Bereits seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt es rund um HomeKit Secure Video zu Problemen. Mittlerweile läuft die Anbindung und Aufzeichnung von Smart Home Kameras seit über 34 Stunden nicht reibungslos. Apple hat den Fehler bereits auf seiner System-Status-Webseite markiert und arbeitet an einer Fehlerbehebung. „Einige Nutzer sind betroffen“, lautet es in der kurzen, offiziellen Mitteilung rund um HomeKit Secure Video. „Dieser Dienst ist möglicherweise langsam oder nicht verfügbar.“

Am Mittwoch hat laut Aussagen zahlreicher Apple-Nutzer auf Reddit zwar die Live-Ansicht von Kameras in Apple Home funktioniert, allerdings wurden keine aufgezeichneten Ereignisse mehr aufgelistet. Mittlerweile scheinen diese nach und nach wieder sichtbar zu werden, komplett gelöst sind die Probleme aber wohl noch nicht.


Solltet ihr euch seit gestern fragen, warum es mit euren Kameras in Apple Home nicht rund läuft, dann lautet die klare Antwort: Es liegt nicht an euch. Wir empfehlen einfach ein wenig Geduld, bis Apple die Probleme behoben hat. Einfach ein wenig abwarten und nicht anfangen, an bisher funktionierenden Installationen herumzuwerkeln.

Neue Aqara-Türklingel setzt auf HomeKit Secure Video

Der große Vorteil von HomeKit Secure Video ist schnell erklärt: Videoaufzeichnungen werden mit einem iCloud-Plan ohne zusätzliche Kosten auf Apples Servern gespeichert, ohne dass euer Speicherplatz davon betroffen ist.

Praktisch ist das zum Beispiel bei smarten Türklingeln, die ja zudem noch eine Bild-in-Bild-Funktion auf dem Apple TV bieten. Zu den beliebtesten Modellen der letzten Jahre gehörte die Aqara G4 Doorbell, die mittlerweile einen Nachfolger bekommen hat. Die Aqara G400 Doorbell hat ein verbessertes Design, ein verbessertes Seitenverhältnis und einen größeren Blickwinkel. Gleichzeitig bleibt HomeKit Secure Video mit dabei und der Preis ist mit 99,99 Euro äußerst attraktiv.

Aqara Türklingel-Kamera G400 mit Chime, Kabelgebunden/PoE, HomeKit Secure Video, 2K...
Aqara Türklingel-Kamera G400 mit Chime, Kabelgebunden/PoE, HomeKit Secure Video, 2K...
  • Kompatibel mit HomeKit Secure Video und allen wichtigen Ökosystemen: Vollständig kompatibel mit Apple HomeKit Secure Video (HSV), um verschlüsselte...
  • 2K-HD-Panoramablickwinkel von 165°: Die Türklingel mit Kamera G400 verfügt über eine 2K-HD-Auflösung und einen 165°-Ultraweitwinkel mit einem...
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Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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