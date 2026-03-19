Familienfreigabe in iOS 26.4: Apple lockert Zahlungsbestimmungen

Mit iOS 26.4 bringt Apple eine kleine, aber äußerst praktische Änderung, denn die Familienfreigabe wird deutlich flexibler. Während bisher alle Mitglieder eine gemeinsame Zahlungsmethode nutzen mussten, fällt diese Einschränkung bald weg.

Eigene Zahlungsmethode für Erwachsene

Mit iOS 26.4 können erwachsene Mitglieder einer Familiengruppe ihre eigenen Zahlungsmittel verwenden, wodurch mehr Kontrolle entsteht. Gleichzeitig bleibt die gemeinsame Nutzung von Inhalten bestehen, sodass Apps, Musik oder Filme problemlos geteilt werden können.

Die Änderung sorgt dafür, dass Familien, Freunde oder Geschwister Inhalte teilen können, ohne finanziell voneinander abhängig zu sein. Dadurch wird die Familienfreigabe insgesamt deutlich alltagstauglicher, weil jeder selbst über seine Ausgaben entscheidet.

Apple hat nicht nur die Funktion angepasst, sondern auch die offiziellen Beschreibungen überarbeitet. Während früher der Familienorganisator automatisch alle Käufe bezahlt hat, können Erwachsene jetzt bewusst eigene Zahlungsmethoden hinterlegen.

Alte Lösung war umständlich

Zwar gab es zuvor die Möglichkeit, ein eigenes Apple-Guthaben zu nutzen, allerdings war das deutlich komplizierter. Nutzer mussten ihr Konto regelmäßig aufladen, wodurch der Komfort eingeschränkt war. Mit der neuen Lösung wird das Bezahlen deutlich einfacher und transparenter.

Kinderkonten bleiben unverändert

Für Kinder innerhalb der Familiengruppe ändert sich hingegen nichts, denn ihre Käufe laufen weiterhin über die Zahlungsmethode des Organisators. Dadurch behält die Familie die volle Kontrolle über Ausgaben.

Release steht kurz bevor

Die Veröffentlichung von iOS 26.4 steht kurz bevor, da die neue Version Anfang nächster Woche erwartet wird. Sobald iOS 26.4 für alle zum Download bereitsteht, lassen sich die Änderungen vornehmen.