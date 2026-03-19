iOS 26.4 behebt Tastatur-Fehler beim Schnellschreiben

Wenn Apple nächste Woche iOS 26.4 für alle zum Download bereitstellt, behebt das Unternehmen einen merkwürdigen Tastaturfehler. Apple spricht von einer „verbesserten Tastaturgenauigkeit beim schnellen Tippen“.
Bisher war mir das Problem unbekannt: Beim besonders schnellen Tippen ignoriert die iPhone-Tastatur teilweise einzelne Buchstaben, sodass Wörter falsch geschrieben werden. Obwohl der Buchstabe als angetippt angezeigt wird, wird er im Wort nicht eingefügt. Fehlende Buchstaben können die Autokorrektur beeinflussen, da diese ihre Vorhersagen nicht mehr korrekt durchführen kann.
Auf Reddit und anderen Plattformen gibt es zahlreiche Berichte von Nutzern und Nutzerinnen, die seit iOS 26 eine träge und verschlechterte Tastatur bemängeln. Mit iOS 26.4 sollte dieses Problem behoben sein, sodass alle Eingaben wieder korrekt erkannt und Wörter sowie Korrekturen zuverlässig umgesetzt werden.
Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr diesen seltsamen Fehler bei eurer Tastatur schon einmal bemerkt habt.
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Kommentare 1 Antwort
Was ist mit dem Problem, dass nach dem Starten von Schreiben in Apps willkürlich die Tastatur gewechselt wird?
Es passiert mir immer wieder in diversen Browser oder WhatsApp, dass nach dem Tippen des ersten Buchstabens auf einmal von SwiftKey zur Apple-Tastatur gewechselt wird.
Unter iOS 18 gab es da Problem noch nicht.
Und es nervt wirklich! 🤬