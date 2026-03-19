macOS Tahoe 26.4: Das sind die neuen Funktionen

Neben iOS 26.4 und iPadOS 26.4, veröffentlicht Apple nächste Woche auch macOS Tahoe 26.4. Doch welche Änderungen bringt die neue Mac-Version mit? Der Beipackzettel verrät schon jetzt, was neu ist.

macOS Tahoe 26.4: Das ist neu

8 neue Emojis, darunter ein Orca, eine Posaune, ein Erdrutsch, eine Balletttänzerin und ein verzerrtes Gesicht, sind in der Emoji-Tastatur verfügbar

Die Option „Kompakte Tab-Leiste“ in Safari bietet mehr Platz zum Surfen und ermöglicht es, direkt vom aktiven Tab aus zu suchen

Freeform erhält erweiterte Tools zur Bilderstellung und -bearbeitung sowie eine Bibliothek mit Premium-Inhalten und wird Teil von Apple Creator Studio

Markiere Erinnerungen mit einem Tastaturbefehl als dringend und filter in Smart Lists nach dringenden Erinnerungen.

Mit „Kauf-Freigabe“ können erwachsene Mitglieder in Familien-Freigabe-Gruppen beim Kauf ihre eigene Zahlungsmethode verwenden, ohne auf den Familienorganisator angewiesen zu sein.

Die Einstellungen für Untertitel und Bildunterschriften sind beim Anzeigen von Medien leichter zu finden, wobei eine Echtzeit-Vorschau direkt über das Symbol für Bildunterschriften verfügbar ist.

Wann steht macOS Tahoe 26.4 zum Download bereit?

Aller Voraussicht nach veröffentlicht Apple macOS Tahoe 26.4 Anfang nächster Woche für alle.