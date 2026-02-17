Apple hat kürzlich die erste Beta-Version von macOS Tahoe 26.4 veröffentlicht und bringt damit unter anderem eine Safari-Funktion zurück, die viele Nutzerinnen und Nutzer schmerzlich vermisst haben. In den Einstellungen befindet sich fortan wieder die Option, eine kompakte Tab-Ansicht statt die bisherige Tab-Leiste zu nutzen.

Ich habe mich zwar an das neue Tab-Design in Safari gewöhnt, allerdings bietet Apple nun wieder eine Auswahlmöglichkeit an. Während Apple die kompakte Tab-Leiste mit dem Start von macOS Tahoe gestrichen hatte, rudert man jetzt zurück und bietet die kompakten Tabs optional wieder an. Sofern macOS Tahoe 26.4 installiert ist, steht die Option in den „Einstellungen“ unter „Tabs“ zur Auswahl bereit.

Sobald man sich für die kompakte Darstellung entscheidet, öffnen Tabs nicht mehr in einer separaten Tab-Leiste unterhalb der URL-Eingabe, sondern direkt innerhalb der Adressleiste. Daraus resultiert eine platzsparende Ansicht, da keine zusätzliche Tab-Bar erforderlich ist.

macOS Tahoe 26.4 ist aktuell nur als Beta verfügbar

Die Verfügbarkeit der Funktion ist derzeit begrenzt, da macOS Tahoe 26.4 aktuell nur als Beta-Version für registrierte Entwickler und Entwicklerinnen bereitsteht. Da Apple gewöhnlich wenige Tage später auch eine Public Beta veröffentlicht, könnte die Funktion bald breiter verfügbar sein. Der offizielle Release erfolgt voraussichtlich im Frühjahr.

Apple hat die Änderung übrigens auch in iPadOS 26.4 vorgenommen, sodass die neue Anzeige auf auch dem iPad zur Verfügung steht.

Titelfoto: 9to5mac.